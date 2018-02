30.608 ménages des départements de Matam, de Kanel, de Podor et de Ranérou vont recevoir chacun 45 000 FCfa de l'Etat pour les aider à prendre en charge leurs besoins alimentaires.

Dr Anta Sarr Diacko, Délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn), a lancé les opérations de paiement, jeudi, à Matam et à Kanel, en présence des élus locaux et des bénéficiaires. Exactement 1,377 milliard de FCfa seront remis à 30.608 ménages issus de quatre départements (Matam, Podor, Ranérou et Kanel) en raison de 45 000 FCfa chacun pour leur permettre de prendre en charge leurs besoins alimentaires. L'argent a été mobilisé par le Gouvernement du Sénégal appuyé par le Japon.

« La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn), a reçu du président de la République et de la Coopération japonaise, un don estimé à plus d'un milliard trois cents millions de franc Cfa destiné à soutenir les ménages pauvres affectés par la crise alimentaire dans les départements de Matam, de Kanel, de Ranérou et de Podor », peut-on lire dans le communiqué reçu dans notre rédaction hier. Le fonds entre dans le cadre d'un programme dénommé Projet de réponse d'urgence à l'insécurité alimentaire (Pusa) mis en place par la Dgpsn. « Ce projet vient renforcer le plan de réponse du Gouvernement du Sénégal à la crise alimentaire dans les régions de Matam et de Saint-Louis.

En outre, il contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages pauvres affectés par des déficits vivriers chroniques », fait remarquer le texte, qui rappelle que ladite crise alimentaire résulte du déficit de pluviométrie de l'année dernière dans ces zones. Des Comités départementaux de développement (Cdd) ont été organisés dans les deux régions pour partager les paramètres du projet avec les différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du Pusa.