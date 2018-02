Sénégal: Qualification à la coupe du monde - La main de (s) dieu (x)

Après cette élimination de la Can 2017 au goût amer, le Sénégal s'est qualifié de manière laborieuse à la Coupe du monde Russie 2018. Et les Lions doivent bien remercier les dieux du football. Sadio Mané et sa bande n'ont pas été les premiers à bénéficier de cette providence.

Les amateurs du ballon rond se souviennent encore du match qui a opposé l'Argentine à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde, le 22 juin 1986, au Stade Azteca, au Mexique. À la 51e minute, Diégo Maradona avait réussi à inscrire volontairement un but de la main validé par l'arbitre de la rencontre, le Tunisien Ali Bennaceur. Résultat, l'Argentine s'impose finalement (2-1) et file en quart de finale avant de remporter le 29 juin dans le même stade le titre face à l'Allemagne.

Bien des années plus tard, le 18 novembre 2009, lors du match retour des barrages pour la Coupe du monde 2010, la France s'était elle aussi piteusement qualifiée grâce au but de William Gallas contre l'Irlande, sur une passe décisive de Thierry Henry qui lui avait remis de manière flagrante le ballon de la main. Pour les qualifications du mondial 2018, les dieux se sont encore invités dans la danse.

Et cette fois en faveur du Sénégal. Mal embarqués, les Lions qui pointaient, à deux journées de la fin, à la 3e place, et à un point du Cap-Vert et du Burkina Faso, ont bénéficié de la providence. Fait rarissime, la Fifa a décidé de faire rejouer le match remporté (2-1) le 12 novembre 2016 (2e journée) par l'Afrique du Sud disputé au Peter Mokaba Stadium de Polokwane.

L'arbitre de la rencontre, le ghanéen, Joseph Odartei Lamptey, avait accordé un penalty aux Bafana Bafana pour une main inexistante de Kalidou Koulibaly. L'arbitre ghanéen, d'abord écarté pendant trois mois par la Caf, a ensuite été suspendu à vie pour « manipulation de match ».

Cette baraka inattendue avait permis aux Lions, qui couraient derrière une présence au mondial depuis l'exploit de 2002, de se relancer et de décrocher, au grand désarroi du Cap-Vert et du Burkina Faso, leur visa pour la Russie après leur double victoire (2-0 et 2-1) sur l'Afrique du Sud. Mais ainsi va le foot. Il était écrit que c'est le Sénégal qui serait de la partie.