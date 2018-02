Sénégal: Le nouveau bâtiment du collège de Hann inauguré

Les cours d'éducation physique ne se faisaient qu'à partir du mois de décembre, au prix de plusieurs efforts, car l'école était obligée de remblayer. Avec les travaux qui y sont réalisés, ces difficultés seront un mauvais souvenir », a témoigné un enseignant de l'établissement. D'un montant de 7.871.483.796 FCfa, le projet Adem Dakar est une contribution de taille au Pse, selon un document transmis à la presse. Il va permettre la construction de neuf nouveaux collèges et la réhabilitation et l'extension de huit autres.

C'était en présence du principal du Cem, du corps professoral et d'autres invités. Ceux-ci ont affiché une mine joyeuse. Et à juste titre, dans le cadre du projet « Appui au développement de l'enseignement moyen de Dakar » (Adem), financé par l'Afd, leur école a été réhabilitée.

Les élèves du collège de Hann ont accueilli en grande pompe le Président de la République, Macky Sall, et son homologue français, Emmanuel Macron, qui ont inauguré le nouveau bâtiment construit dans l'école. Arborant des casquettes et des tee-shirts à l'effigie des deux Chefs d'Etat, ils ont dit en chœur : merci.

