Son élection comme membre au comité exécutif de la Caf était attendue comme lettre à la poste, lors de la 40e assemblée générale ordinaire de l'instance continentale qui s'est tenue à Casablanca au Maroc.

Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, est en effet passé hier sans aucune difficulté puisqu'il était le seul candidat à un poste occupé par le sortant guinéen Almamy Kabélé Camara, pour le compte de la Zone ouest A. Ainsi, le patron du football sénégalais intègre le comité exécutif de la Caf en plus de siéger déjà dans plusieurs commissions de la Caf. Pour les trois autres postes à pourvoir, le Libyen Jamal Jaafri (Zone nord) et le Burkinabé Sita Sangaré (Zone ouest B) sont aussi passés sans opposition.

C'est le 3e candidat (Zone centre) qui a fait l'objet d'une bataille serrée entre les présidents des fédérations de Centrafrique, Patrice Edouard Ngaissona et du Gabon Pierre Alain Mounguengui ; finalement c'est le premier nommé qui l'a remporté par 30 voix contre 23. L'entrée du sénégalais au comité exécutif sonne comme un signe de la capacité de cet homme à l'expertise avérée qui siège déjà dans plusieurs commissions de la Caf.

C'est pourquoi d'ailleurs le ministre des Sports n'a pas tardé à lui adresser une lettre de félicitations dans laquelle il a mis l'accent sur « le brillant parcours d'un militant du sport et d'un dirigeant sérieux, engagé et motivé ». Un témoignage de reconnaissance, selon Matar Bâ, « qui traduit le sentiment de toute la communauté sportive qui apprécie à sa juste mesure, la persévérance, l'ardeur au travail et le sens du devoir d'un dirigeant accompli ».