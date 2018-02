Sénégal: Président Emmanuel Macron - «L'éducation, c'est la condition de la sécurité et de la stabilité»

Dans ce contexte d'insécurité et de montée de l'extrémisme religieux, les présidents préconisent la démocratisation de l'accès aux systèmes éducatifs pour contrer les fléaux des temps modernes. « Nous voyons partout le risque d'obscurantisme, de fondamentalisme religieux. Face à ces risques, l'éducation est la réponse », croit le président Emmanuel Macron. Comme pour joindre l'acte à la parole, la France a multiplié, par 10, sa contribution à la reconstitution des Fonds du Partenariat mondial pour l'éducation (Pme). « La France va faire plus que multiplier par 10 son engagement. Nous allons porter à 200 millions d'euros notre contribution au Pme.

Le président français veut des actions concrètes, dans le cas contraire, des milliers d'enfants seront exposés à des exclusions. « Nous avons besoin des engagements fermes et concrets. Parce que lorsque nous mettons du temps, des terroristes attaquent des écoles et essaient d'enlever des filles de l'école », a fait marquer Emmanuel Macron.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.