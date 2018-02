Sénégal: Enseignement supérieur - Trois conventions paraphées

Dans le cadre du voyage du président de la République française au Sénégal, Emmanuel Macron, les deux ministres de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation ont procédé à la signature de 3 trois conventions de partenariat.

Le premier document paraphé concerne une lettre d'intention entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal et le groupe Arial. Le deuxième document est une convention entre le groupe Sup Deco et Auchan et le troisième document est un accord cadre de coopération entre les deux ministères de l'enseignement supérieur. Le protocole d'accord avec Arial porte sur la réalisation d'études pour la mise en place d'un centre de fabrication, d'assemblage, d'intégration et de test de satellites. La deuxième convention qui lie le groupe Sup Deco au groupe Auchan porte sur la mise en place de licences professionnelles. Après cette convention, Jules Lafont, Directeur général adjoint d'Auchan, a révélé qu'en trois ans, Auchan Sénégal a créé plus de 1.000 emplois directs pour les jeunes Sénégalais. Avec cet accord, il annonce que le groupe Auchan va créer plus de 2.000 emplois dans les deux prochaines années pour son développement.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de la France, Fréderique Vidal, se dit heureuse d'être au Sénégal pour préparer l'avenir de la jeunesse de nos deux pays, «passant par l'enseignement, la recherche et l'innovation qui va permettre de mettre la recherche au service de la société». «L'exemple des signatures auxquelles nous venons d'assister est un exemple parfait d'une autre façon de penser la formation dans l'enseignement supérieur au service de la jeunesse», soutient la ministre française.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, Mary Teuw Niane, a remercié sa collègue française. «Le souhait des deux présidents de la République est de faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation un cadre de partenariat renforcé pour la marche du Sénégal vers son émergence économique», a affirmé Mary Teuw Niane.