Sénégal: L'avancée de la mer - Une préoccupation quotidienne sur la Langue de Barbarie

L'Agence chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), a également déroulé "un plan d'urgence" pour protéger les quartiers saint-louisiens de Guet Ndar, Gokhou Mbathie et Santhiaba de l'érosion côtière, déclarait son directeur général, Mountaga Sy, lors d'une visite des sites touchées par l'érosion côtière, au mois d'août dernier.

Et la France, grâce à l'Agence française de développement (AFD) et l'APIX, a commis l'entreprise Eiffage qui a démarré les travaux de construction d'une digue de protection côtière, une infrastructure de 3,5 km qui devrait permettre de protéger les concessions des assauts des la vagues.

En plus, des structures en béton armé de 200 kilomètres ont été juxtaposées au fond de l'océan pour servir de zone de survie et de pontes d'espèces marines.

Le président de la Convention des Gandiol-Gandiol, El Hadji Ndiouga Diop, déclare que sa structure entend profiter de la visite des présidents Macky Sall et Emmanuel Macron pour plaider la cause de ce terroir situé à 18 kilomètres au sud de Saint-Louis. Ici, comme partout ailleurs sur la langue de Barbarie, l'avancée de la mer demeure une source d'inquiétude.

L'élargissement du canal a aussi entraîné la destruction de la mangrove qui servait de refuge et de lieu de reproduction aux poissons, tortues et à plusieurs espèces d'oiseaux, à cause de l'avancée de la mer.

Aujourd'hui, elle s'est élargie en amont vers l'ancienne embouchure à une vitesse inattendue pour atteindre 19 kilomètres à cause de la pression combinée des eaux du fleuve et de la mer.

