Sénégal: Ouvrage « Sanglots dans les ténèbres » - Yaya Diatta évoque les relations entre administrés et colonisateurs

Y. Diatta évoque la source historique de l'ouvrage. « Je suis parti d'une histoire réelle pour construire la trame de mon roman, et mon objectif est d'amener notre jeunesse d'aujourd'hui à découvrir la période coloniale, la vie des chefs de canton, des commandants de cercle et leur relation avec les populations ». Aussi, comment à travers des intrigues, on arrive à se hisser jusqu'au sommet des responsabilités comme ça se passe d'ailleurs aujourd'hui dans notre société », indique-t-il.

L'inspecteur de l'Education nationale Yaya Diatta a présenté, jeudi au centre culturel régional Blaise Senghor, son deuxième livre, « Sanglots dans les ténèbres », publié au Nouvelles éditions africaines du Sénégal (Neas). C'était devant un parterre d'autorités politiques d'écrivains, notamment Abdoulaye Elimane Kane, Abdoulaye Bathily, Lamine Diatta, Pierre Atépa Goudiaby, des membres de sa famille et sympathisants. Ils sont venus nombreux assister à la cérémonie de dédicace pour féliciter et faire des témoignages à l'endroit de l'auteur pour l'authenticité de ses écrits, mais aussi le remercier pour tout le service rendu pour la promotion du système éducatif sénégalais.

