Sénégal: Visite du président Emmanuel Macron au Sénégal - Un avenant pour la création d'un centre de formation sur la mobilité urbaine

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, et Stéphane Vollet, secrétaire général de la Société nationale des chemins de fer (Sncf), ont signé, hier, un protocole d'accord relatif à un contrat d'exploitation et de maintenance entre l'Etat du Sénégal et le groupement Sncf et Ratp dans le cadre de la construction du Train express régional.

Selon le ministre, dans cet avenant, il est question de la création d'un centre de maintenance et de formation sur la mobilité urbaine. « Nous allons vers un système multi modal où en plus du train, le gouvernement mettra en place le Brt et des bus de transport public », a souligné Abdoulaye Daouda Diallo. « C'est une étape importante dans la mise en œuvre du grand projet que nous sommes en train de réaliser au Sénégal. L'exploitation est prévue à compter du 14 janvier 2019. D'ici là, il est bon de mettre en place les structures qui devront nous aider à très rapidement débuter cette exploitation », a-t-il ajouté.

La signature a eu lieu en présence de Mme Geny-Stephann, ministre auprès du ministre de l'Economie et des Finances. « En janvier 2019, le Sénégal sera doté du premier Ter d'Afrique avec un train qui ressemble aux trains qui circulent en France. Un centre de formation important sera aussi créé. Nous allons former, avec les autres centres de formation, plus de 700 cheminots sénégalais qui, de l'ingénieur jusqu'à l'agent de voie, vont opérer. 200 emplois sont créés en 2018. 500 autres seront créés au moment du fonctionnement du Ter », a, de son côté, déclaré Stéphane Vollet.