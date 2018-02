Sénégal: Coopération culturelle - La Tunisie offre des livres au Sénégal

L'axe Dakar-Tunis se renforce dans le domaine culturel. Hier, l'ambassade de Tunisie à Dakar a remis un lot de livres à caractère littéraire, historique et scientifique au ministère de la Culture.

Les relations culturelles entre le Sénégal et la Tunisie se renforcent. Ce pays d'Afrique du Nord a participé activement à la 16ème édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar qui s'est tenue du 22 au 27 novembre dernier.

« Dans le cadre des excellentes relations de coopération et d'amitié qui lient les ministères de la Culture de Tunisie et du Sénégal et suite à la participation réussie de la Tunisie à la 16èmeédition Fildak, la Tunisie a offert plusieurs dizaines de livres à caractère littéraire, historique et scientifique au Sénégal », informe un communiqué reçu à notre rédaction. Selon le document, la cérémonie de remise de ce don a eu lieu, hier, à l'ambassade de Tunisie à Dakar. Le don a été remis par Nizar Fitouri, conseiller culturel de l'ambassade de Tunisie à Dakar à Amadou Ndiaye de la Direction du livre et de la lecture du ministère de la Culture. « La Tunisie estime, en effet, que la relation bilatérale dans le domaine culturel avec le Sénégal constitue un axe important de ses relations et souhaite renforcer et consolider cette coopération », lit-on dans le communiqué signé par Nizar Fitouri qui est le premier secrétaire chargé des Affaires économiques et de la Coopération à l'ambassade de Tunisie à Dakar.

C'est d'ailleurs dans cet esprit que la Tunisie se dit honorée d'être l'invitée d'honneur de la 13ème édition de la « Biennale de l'art africain contemporain » (Dak'Art), prévue à Dakar, du 3 mai au 2 juin prochain. « La culture est indéniablement un vecteur important de rapprochement des peuples et un facteur majeur d'épanouissement et de promotion des valeurs humaines et de compréhension mutuelle.

C'est dans cet objectif de rapprochement permanent entre les peuples tunisien et sénégalais que s'inscrit ce don de livres qui reflète également notre souci permanent de consolider les solides et anciennes relations de fraternité qui unissent la Tunisie et le Sénégal », lit-on dans le communiqué.