Sénégal: Visite du président français Emmanuel Macron au Sénégal - Plusieurs accords de coopération signés

Plusieurs accords de coopération entre le Sénégal et la France ont été signés, hier, en présence des deux chefs d'Etat, Macky Sall et Emmanuel Macron.

Arrivé à Dakar jeudi à 23 heures 30, le président français, Emmanuel Macron, a été reçu, hier, par son homologue sénégalais, Macky Sall, au Palais de la République. Les deux chefs d'Etat ont eu un tête-à-tête avant de présider la signature de plusieurs accords de coopération dont la vente de deux Airbus A330 à la compagnie Air Sénégal et la création d'un campus franco-sénégalais.

L'accord sur la vente d'avions a été signé par Philippe Bohn, Directeur général de Air Sénégal et Fouad Attar, Directeur Avions Commerciaux Airbus Afrique et Moyen Orient. Selon le Directeur d'Air Sénégal, ces deux appareils contribueront à développer le réseau moyen et long courrier de la compagnie. « Il est important, pour nous, de débuter notre activité commerciale avec des modèles à la fois fiables et économiques, tout en offrant à nos passagers un confort inégalé.

Cette commande témoigne de notre ambition pour cette nouvelle compagnie », a-t-il souligné. Les deux pays ont aussi signé une convention de crédit pour la mise en œuvre d'une stratégie sectorielle en eau et une convention de financement d'un montant de 26 milliards de FCfa en appui budgétaire et sous forme de don pour augmenter l'eau et améliorer l'assainissement de 2018 à 2021.

Dakar et Paris ont également signé un protocole financier pour la fourniture d'énergie et l'installation de 50.000 lampadaires solaires économiques sur le territoire du Sénégal ainsi qu'une convention de crédit destinée à financer, à 100%, un contrat commercial portant sur la livraison et l'installation des 18 pôles signés entre la société Matières et l'Ageroute.