Sénégal: Valorisation des produits locaux - Wa Yabi Distribution à la conquête du marché national

Le Sénégal récolte beaucoup de produits alimentaires dont la valorisation apporterait une plus grande plus-value à notre économie et renforcerait la résilience économique des jeunes et des femmes. Forte de cette conviction, Wa Yabi Distribution a décidé d'aider les femmes transformatrices du Sénégal à rendre visibles leurs produits afin de faciliter leur commercialisation.

Certes, les femmes transformatrices du Sénégal sont réputées braves, beaucoup d'entre elles sont confrontées à un problème de commercialisation des produits qu'elles transforment au quotidien. C'est pour relever le défi de mieux valoriser ces produits agricoles que Wa Yabi Distribution compte s'investir pour le développement et la promotion de nos produits locaux. Pour y arriver, cette structure est en train de mailler la région de Dakar en installant un peu partout des plateformes qui feront office de vitrines où on pourra retrouver toutes sortes de produits alimentaires transformés à l'intérieur du Sénégal. Elle en dispose déjà en Europe, au Burkina, au Mali, etc.

Dans la plateforme installée avant-hier en face de l'Institut de technologie alimentaire (Ita), on retrouve des conserves de la Casamance, des produits de Kédougou, de Kaolack et d'autres régions du Sénégal. Promotrice de la plateforme installée en face de l'Ita, Yama Ndiaye a indiqué que l'objectif est d'aider les femmes transformatrices à réaliser des profits dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus en exposant leurs produits sur cette plateforme.

Ceci, afin de leur permettre d'avoir une stabilité financière dans leurs familles respectives. « Mais surtout faire en sorte qu'elles ne voient plus l'Europe comme cet Eldorado perçu par certaines d'entre elles ainsi que des jeunes à la recherche d'un avenir meilleur comme étant la seule voie de salut », a-t-elle affirmé. Wa Yabi Distribution est convaincue que le Sénégal (voire l'Afrique) est assis sur un trésor que constituent ses ressources et a appelé à penser à optimiser la valorisation de ces ressources. Directeur général de l'Institut de technologie alimentaire (Ita), Mamadou Amadou Seck considère que cette initiative est en phase avec l'œuvre de valorisation des produits locaux.

A ce sujet, il a présenté le groupe comme une référence. « Cette valorisation est un atout majeur pour la rentrée de devises, l'employabilité des jeunes pour l'initiative conforme à l'esprit d'initiative que le gouvernement prône conformément à l'axe 1 du Plan Sénégal émergent (Pse) », a-t-il indiqué.