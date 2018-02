Afrique: Financement de l'éducation - 1 150 milliards de FCfa mobilisés par le Gpe

Pour elle, c'est bien un succès comparativement à la période 2015-2018 qui avait obtenu 1,7 milliard de dollars. Elle en veut pour preuve le fait que nombre de pays donateurs ont accru leur contribution. La France (200 millions d'euros), la Grande Bretagne (317 millions de dollars), la Norvège (262 millions d'euros), l'Irlande (25 millions d'euros), l'espagne (1,5 milliard de dollars), le Canada (180 millions de dollars), l'union européenne (400 millions d'euros) et autres pays donateurs ont réaffirmé leurs soutiens au Partenariat mondial pour l'éducation. De plus, ils ont tous affirmé qu'ils maintiennent leurs interventions bilatérales.

Le Partenariat mondial pour l'éducation (Gpe) s'était donné pour objectif de mobiliser 3,1 milliards de dollars (plus de 1 500 milliards de FCfa) pour la période 2018-2020 au cours de la rencontre d'hier. Finalement, elle a pu récolter 2,3 milliards de dollars (plus de 1 150 milliards de FCfa) en termes d'engagements, séance tenante.Bien que n'ayant pas atteint le montant escompté, la présidente du Gpe, Julia Gillard, ne fait pas la fine bouche sur le résultat de la rencontre.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.