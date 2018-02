Congo-Kinshasa: Négociations en cours pour l'extradition du colonel Tshibangu

Au moins 23 personnes sont mortes et 12 ont été blessées gravement dans le nord-est de la… Plus »

Pour les services de sécurité congolais, le colonel Tshibangu a fait plus que d'envoyer des vidéos de menaces sur les réseaux sociaux. Si l'officier assurait qu'il était au Kasaï avant son arrestation, pour les services, il était plutôt au Soudan du Sud, à Kaya, avec toutes sortes de mercenaires centrafricains (des Seleka), nigérians (un groupe de Boko Haram) et des rebelles sud-soudanais. Et il avait un plan pour lancer sa rébellion : attaquer le site minier de Kibali Gold Mining, dans la zone de Durba dans le nord-est du pays, toute proche des frontières ougandaise et sud-soudanaise.

Pour la femme de John Tshibangu, c'est un patriote qui se trouve aujourd'hui détenu en Tanzanie, coupable d'être opposant au régime, d'être militaire et de ne pas savoir comment lutter en faveur de la Constitution contre un pouvoir « illégal et illégitime » autrement que par les armes.

