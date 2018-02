*Pour informer, divulguer et vulgariser auprès des contributeurs et des bénéficiaires du secteur privé, les progrès opérés par la RDC, en termes de réduction substantielle des délais, coûts et procédures en rapport avec le raccordement à l'électricité moyenne tension, un des indicateurs Doing Business, l'ANAPI a organisé, le vendredi 2 février 2018, un atelier de sensibilisation des réformes déjà mises en œuvre.

C'était à l'attention des opérateurs économiques œuvrant dans ce secteur. L'atelier s'est tenu au Cercle Le Gourmand, dans la commune de la Gombe, en présence des contributeurs DB, des administrations publiques concernées, à savoir, la SNEL et l'OVD, mais aussi, des entreprises agréées.

Disposition

La RDC a connu une stagnation dans les rapports DB 2017 et 2018 sur l'indicateur Raccordement à l'électricité moyenne tension. Et, cette fois-ci, elle est décidée à changer la donne. A travers cet atelier, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, que dirige Anthony Nkinzo a voulu démontrer, en dépit de toutes les contraintes et vicissitudes familières, que la RD. Congo est résolument engagée dans l'assainissement du climat des affaires. Voilà pourquoi, elle a effectivement mis en œuvre des réformes courageuses et en profondeur pour faciliter le Raccordement à l'électricité moyenne tension aux opérateurs économiques.

Ici, les ingénieurs, les entrepreneurs et opérateurs économiques œuvrant dans le secteur de l'électricité sont d'autant plus rassurés des réformes entreprises par toutes les parties prenantes en ce qui concerne cet indicateur. Le Gouvernement, à travers son organe chargé de promouvoir l'image positive de la RD. Congo, travaille, en effet, à l'amélioration de tous les indicateurs afin qu'elle soit mieux classée dans le prochain DB 2019. L'objectif étant de faire de la République Démocratique du Congo, un pays où les investisseurs étrangers comme nationaux se sentent à l'aise dans l'exercice de leurs activités commerciales. Il sied tout de même de préciser qu'il s'agit bien du raccordement à l'électricité moyenne tension et non celui destiné à la consommation domestique ou basse tension.

Réformes opérées

Parmi ces réformes opérées par la RD. Congo via la SNEL et l'OVD, il y a notamment : l'institution au sein du Département de Distribution de Kinshasa/SNEL (DDK), d'un guichet unique d'accomplissement des formalités administratives de demande et de traitement des dossiers de raccordement à l'électricité moyenne tension.

Il n'est donc plus nécessaire de patauger dans tous les sens, pour ce faire. Le paiement des frais du formulaire de demande et de la délivrance du permis d'excavation de l'OVD au sein du guichet unique au DDK-SNEL endéans 5 jours ; La dématérialisation de la procédure de raccordement à l'électricité moyenne tension avec la redynamisation du site Web de la SNEL (www.snel.cd) ; La dématérialisation de la procédure de demande de raccordement à l'électricité moyenne tension avec l'obligation de ne faire sa demande que par voie électronique, via le site Web de la SNEL qui a été redynamisé. On y trouve également le formulaire de l'OVD ; Sur la baisse des coûts, des progrès ont été accomplis avec la diminution des frais techniques des agents SNEL et la location du matériel. Du fait de l'importation du matériel électrique à l'étranger, le coût demeure quand même élevé en dépit des baisses, voire des suppressions consenties par la SNEL. Un plaidoyer est en train d'être mené au niveau du Gouvernement pour envisager des exonérations à accorder pour l'importation des matériels électriques.

Eclosion du climat des affaires

Dans son propos, le DG de l'ANAPI a, particulièrement, loué les efforts du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui ne cesse d'impulser les réformes en RD. Congo de manière à ce qu'elle soit, à la fois, une terre attractive aux investissements et favorable à un environnement sain pour l'éclosion du climat des affaires. Et ceci passe par la concrétisation de plusieurs réformes dont celle du Raccordement à l'électricité Moyenne tension. Il a, par ailleurs, souligné l'implication du Ministère du Plan chapeauté par Modeste Bahati Lukwebo qui, pour lui, il faudrait faire des réformes non seulement pour une cotation Doing Business, mais pour créer un environnement réel et favorisant un bon climat des affaires dans ce pays. A présent, les réformes DB mises en œuvre sur le Raccordement à l'électricité moyenne tension sont connues et appliquées. Les mesures initiées sur l'indicateur concerné sont connues des contributeurs DB et du secteur privé et prises en compte par la Banque Mondiale.