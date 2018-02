Au moins 23 personnes sont mortes et 12 ont été blessées gravement dans le nord-est de la… Plus »

Loin d'être un prophète de malheur, il a affirmé effectivement que les élections vont se tenir dans l'esprit et la lettre du calendrier électoral en cours. En homme prudent, il préfère, pourtant, porter des gans quant à la quiétude dans les déroulements des élections en question. " Ces élections seront contestées, boycottées par les opposants de l'aile dure du Rassemblement qui ne sont pas d'accord avec le processus électoral en cours. Bon nombre de mesures arrêtées lors des discussions directes entre des acteurs politiques sous les auspices de la Cenco ne sont pas respectées notamment, la décrispation politique qui devait transiter par la libération des politiciens politiques, la cessation des poursuites judiciaires engagées contre certains opposants, l'ouverture de certains médias proches de l'opposition", a-t-il signifié. Et d'ajouter : " même là, le calendrier publié par Nangaa n'a pas été accepté par tous. Il y a encore le problème de la machine à voter, de la loi électorale qui est d'ailleurs attaquée devant la Cour Constitutionnelle. Dans ces conditions-là, ces élections ne vont que faire empirer la situation", a-t-il renchéri.

La contestation de la loi électorale avec ses innovations et l'exigence de la redynamisation de la CENI mises en phase avec les ratés de la décrispation politique, la libération des prisonniers dits politiques et le retour des opposants exilés, font que l'Opposition soit prête à refuser de prendre le train des élections en voie d'être réalisées par Nangaa. Cela ressemble à une messe de requiem, à lire ses propos, pour des élections 2018 apaisées. Car, sans large consensus électoral, ni inclusivité, le train des élections risque de devoir se frayer un chemin dans le roc. C'est là, justement, sa crainte, celle de ne pas voir un processus électoral apaisé et des élections qui règlent, enfin, l'impasse politico-électorale au pays. "Le 23 décembre 2018 ne doit pas être un gâchis ", prévient Marcel Ngoyi.

