Afrique Centrale: Génocide - Beate Klarsfeld inquiète pour le Burundi

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, plus de 400 000 personnes ont fui le Burundi et plus de 200 000 personnes sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

Beate Klarsfeld met en cause le président Nkurunziza et s'inquiète pour l'avenir de la jeunesse burundaise.

« En tant qu'ambassadeur honoraire de l'Unesco pour l'enseignement de l'histoire du génocide et la prévention du génocide, je me suis engagée tout de suite, quand j'ai vu à la télévision, en 2016, les horreurs, les tueries à Bujumbura, au Burundi.

Militante allemande israélo-allemande, Beate Klarsfeld a traqué sa vie durant les criminels nazis. Désormais ambassadrice de l'Unesco pour l'enseignement de l'holocauste et la prévention de génocide, elle s'est rendue au Burundi en 2016. Lors d'une conférence de presse sur la crise au Burundi organisée par SOS-Racisme et le Rassemblement de la Diaspora burundaise de France, elle a fait part à RFI de ses inquiétudes pour le pays.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.