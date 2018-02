Afrique: L'éducation, un droit fondamental

Photo: Présidence de la République

Conférence de reconstitution des fonds pour le Partenariat mondial pour l'éducation (Gpe), le 2 février 2018 à Dakar.

Dakar a abrité, hier et pour la première fois en Afrique, la Conférence internationale du Partenariat mondial pour l'éducation. Une manifestation coparrainée par les Présidents Macky Sall du Sénégal et Emmanuel Macron de la France et qui a enregistré la présence de sept autres Chefs d'Etat, des Premiers ministres, une soixantaine de ministres, le président de la Banque mondiale, la directrice générale de l'Unesco, la secrétaire générale de l'Oif... Le temps d'une journée, Dakar est ainsi devenue la capitale mondiale de l'éducation. Objectif de cette rencontre : mobiliser 3,1 milliards de dollars US, soit plus de 1550 milliards de FCfa en faveur de 65 pays en voie de développement, et ainsi sortir 300 millions d'enfants de l'obscurantisme.

Il est superfétatoire de rappeler que l'éducation est un droit fondamental. Car depuis la Conférence de San Francisco, après la Seconde guerre mondiale, ce droit a été consacré. Mais, comme le rappelait l'ancien Premier ministre français Manuel Valls, alors qu'il défendait la « Réforme du collège en France », en mai 2015, « cette grande avancée républicaine que constitue l'école laïque, gratuite, obligatoire, est devenue si inégalitaire, c'est-à-dire à rebours de sa promesse initiale qu'est de permettre à chacun de s'élever, casser les privilèges, faire que la naissance et le milieu scolaire ne dictent pas le destin des enfants ». Autant dire que l'école n'est plus un rempart contre la reproduction sociale. Or, c'est connu, l'école est un puissant moyen de promotion humaine, individuelle ou collective. Bref, un moteur de l'ascension sociale.

Cependant, l'école, notamment publique, est, depuis deux décennies, dans l'œil du cyclone dans nombre de pays en développement en général, en Afrique en particulier, à cause des grèves cycliques qui écornent le quantum horaire, du manque d'enseignants et des conditions d'études parfois intolérables (environnement scolaire dominé par des abris provisoires, écoles sans toilettes, clôture, eau, lumière, etc.) Des grèves qui annihilent les efforts des Etats qui, faut-il le rappeler, ont consacré, ces dernières années, beaucoup de ressources à ce secteur pour en améliorer sensiblement l'accès. Toutefois, des millions d'enfants sont encore exclus du système et la qualité de l'enseignement reste à désirer. Autrement dit, les résultats sont très mitigés. Nous sommes loin d'une école inclusive.

Au Sénégal, lors des Assises de l'éducation nationale et de la formation, en 2014, le diagnostic présenté par le ministre Serigne Mbaye Thiam laisse croire que l'école publique du Sénégal est une fabrique d'échecs : faible maîtrise des compétences fondamentales ; taux de redoublement et d'abandon encore élevé (la proportion des élèves âgés de 6 à 14 ans ayant abandonné l'école primaire est estimée à 4,81 % en 2011, avec des écarts très importants, car dans des régions comme Saint-Louis et Kaffrine, le taux dépasse les 9 %, selon l'étude menée par le Cres en 2013 et qui porte sur le thème : « Pauvreté, inégalité et genre au Sénégal). Des abandons qui sont une source majeure de gaspillage des ressources allouées à l'éducation. L'école reste également inadaptée aux besoins du Sénégal ; un déséquilibre est noté dans la répartition des élèves dans les différentes filières ; le budget octroyé à la formation professionnelle est faible (4 %) sans compter la dualité de modèles éducatifs inarticulés entre eux, notamment la coexistence entre le système francophone et le système arabo-islamique, en concurrence et parfois en conflit... La conséquence logique est que l'image de l'école publique ne cesse de s'effriter.

Pourtant les initiatives pour inverser la tendance n'ont pas manqué dans ce pays. Entre autres, le rétablissement de la formation initiale des enseignants, la suppression du quota sécuritaire, les efforts de construction à tous les niveaux (primaire, moyen, secondaire, supérieur, formation professionnelle, modernisation des « daaras »... ), le recrutement d'enseignants à partir du bac après un concours, la revalorisation de la fonction (lancement du Grand prix du Président de la République), l'octroi de parcelles, le programme d'élimination des abris provisoires, etc. Toutefois, beaucoup reste encore à faire.

Aussi, les participants du Pme sont venus de tous les continents pour inciter nos gouvernants à investir dans l'éducation. Car si l'éducation est un droit fondamental pour tous les citoyens, il revient à l'Etat de rendre effectif ce droit en mettant en place un système d'éducation de base de qualité accessible à tous.