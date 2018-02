Afrique: Migrations - le gouvernement israélien commence à émettre des avis d'expulsion

Et de souligner également que, à leurs yeux, le Rwanda ne peut être considéré comme un pays sûr selon les critères établis par le procureur général lui-même. L'Ouganda et le Rwanda ont été cités par des organisations israéliennes d'aide aux migrants comme les destinations de ces migrants, mais ces deux pays ont officiellement démenti.

A leurs yeux, Israël ne respecte pas ses obligations internationales. Ils estiment que la procédure de demande d'asile est « défectueuse dans la mesure où elle ne vérifie pas et rejette quasiment systématiquement toutes les requêtes » soumises par les Erythréens et les Soudanais.

Dans une lettre adressée au procureur général d'Israël, ces personnalités appellent l'exécutif à faire marche arrière. « L'Etat d'Israël doit s'abstenir d'appliquer cette procédure et mettre en place une politique d'immigration et d'absorption des réfugiés dans les limites permises par le droit international », écrivent-ils.

Ils sont 25 spécialistes du droit international et estiment que la politique du gouvernement israélien touche « aux droits les plus fondamentaux dont un être humain bénéficie en tant qu'être humain ». Selon eux, il est donc de leur devoir de faire entendre leur voix.

