Congo-Kinshasa: Les mouvements citoyens élisent Mgr Monsengwo pour diriger la transition en RDC

Le mouvement citoyen « Paix et Solidarité » publie le résultat final du « vote citoyen », organisé en novembre 2017, pour choisir un « Administrateur » susceptible de diriger une transition sans le président J. Kabila. D'après ce résultat, le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya vient en tête avec 3.581.423 voix. Par cette victoire, l'Archevêque de Kinshasa devient la personne la mieux indiquée pour diriger la transition en République démocratique du Congo.

Selon le mouvement « Paix et Solidarité », organisateur de ce « vote citoyen », en RDC et à l'étranger, l'« Administrateur » élu fait office de chef d'Etat. Le vote était destiné aux mouvements citoyens congolais basés au pays et à l'étranger. En RDC, des locaux des églises et écoles ont servi de bureaux de vote.

Au total, douze candidats étaient en lisse. Il s'agit de : Cardinal Laurent Monsengwo ; Docteur Dénis Mukwege ; Pasteur André Bokundua ; Mgr. Marcel Utembi ; Mgr. Fridolin Ambongo ; Mr. Francois Biyombo ; Mr. Paul Nsapu ; Prof. André Mbata ; Mr. Christopher Ngoy ; Abbé Donatien Nshole ; Julienne Lusenge et Madeleine Kalala.

Ce vote citoyen a permis l'expression de l'opinion sur le choix d'une personnalité neutre pouvant diriger la transition post-Kabila.

Le mouvement « Paix et Solidarité » s'est inspiré de l'article 64 de la Constitution pour organiser ce vote. Cet article stipule que, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution ». Pour Pitchou Roland Shomongo, coordonnateur du mouvement citoyen « Réveil citoyen congolais (REC)», « C'est la finalité de notre action qui va se réaliser bientôt pour restaurer notre constitution ».

Il ajoute que « L'administrateur vient d'être désigné par le peuple congolais sur une liste proposée par le souverain primaire, selon l'article 5 de la constitution qui stipule : +La souveraineté nationale appartient au peuple+ ».

Le résultat du vote citoyen organisé par Paix et Solidarité se présente de la manière suivante :

1. Cardinal Laurent Monsengwo 3.581.423 voix (34.22 %)

2. Docteur Dénis Mukwege 1.934.254 voix (18.48 %)

3. Pasteur André Bokundua 808,052 voix (7.72%)

4. Mgr. Marcel Utembi 799,646 voix (7.64%)

5. Mgr. Fridolin Ambongo 717,137 voix (6.85%)

6. Mr. François Biyombo 517,215 voix (4.94%)

7. Mr. Paul Nsapu 481,837 voix (4.6%)

8. Prof. André Mbata 396,307 voix (3.79%)

9. Mr. Christopher Ngoy 361,747 voix (3.46%)

10. Abbé Donatien Nshole 320,070 voix (3.06%)

11. Julienne Lusenge 295,420 voix (2.82%)

12. Madeleine Kalala 254,181 voix (2.43%)

Plusieurs mouvements citoyens en RDC ont participé à ce vote notamment, Filimbi ; Lucha ; Congolais Debout ; Compte à rebours ; Il est temps ; Réveil citoyen congolais ; etc. Le coordonnateur de «Réveil citoyen congolais (REC)» qui a voté pour le Cardinal Monsengwo Pasinya, pense qu'« aujourd'hui, les discours, les dialogues, les villes mortes ne suffisent plus pour faire respecter la constitution du 18 février 2006 et toutes les solutions politiques ont également échoué ».

Il ajoute que, « La situation socio-politique nous oblige à agir dès maintenant et nous ne pouvons plus attendre une quelconque date pour sauver notre pacte républicain qui est : la Constitution du 18 février 2006 », a déclaré Pitchou Shomongo. Il insiste : « nous ne sommes pas obligés d'accepter un président usurpateur du pouvoir et en fin de mandat de demeurer au fauteuil jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle que nous savons tous d'avance douteuse ».