Afrique: CHAN 2108 - Le Maroc remporte la 5e édition

« Nous n'avons pas bien entamé la partie. On était un peu timide. C'est ça le football. Nous avons fait un bon tournoi en atteignant la finale. On voulait gagner le trophée, mais dommage ».

« Nous avons gagné le match. Les joueurs sont à féliciter pour cette victoire. Je dédie la consécration au peuple marocain et à tous ceux qui ont contribué à cette consécration. Les joueurs ont fait le match qu'il fallait, comme depuis l'entame du tournoi. Il y'a des joueurs qui se sont illustrés comme El Kaabi par exemple. Je tiens aussi à saluer et remercier M. Hervé Renard qui nous a soutenu. Aujourd'hui, j'ai accompli ma tâche et j'espère que je vais être à la disposition du football marocain ».

Et ce quelque chose est un but d'Ayoub El Kaabi de qui touche du bois quand il ne butte pas sur le portier nigérian.

C'est à l'ultime minute de la première période que le Maroc va faire sauter le verrou nigérian. Décalé sur la gauche, Abdeljalil Jbira déborde, centre en retrait. El Kaabi s'efface et laisse Zakaria Hadraf reprendre la balle pour le premier but.

Sous la pluie et avec une pelouse sur laquelle le ballon disait plus que d'habitude, le Maroc domine de bout en bout la finale, alors que Nigéria passe carrément à côté du sujet.

