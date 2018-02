Afrique: CHAN 2018 - Salisu Yusuf, « le Maroc était meilleur »

Plusieurs joueurs cadres des Super eagles étaient également absents en raisons de blessures. « Nous avons beaucoup voyagé durant ce tournoi. Nos joueurs étaient fatigués et je crois que ce soir la météo également ne nous a pas beaucoup aidé. Beaucoup de blessés notamment le gardien et capitaine, Faleye. Etc. Ce sont peut-être des détails mai ce sont nos titulaires et cela a été compliqué devant la meilleure équipe du tournoi« , a conclu Yusuf.

« Le Maroc était bien meilleur que nous. Nous avons tenté de les contenir en première période mais ils marquent ce but juste avant la pause qui nous fait mal. Après, le carton rouge de Nneji nous a été préjudiciable. C'est une bonne équipe du Maroc. On fait ce qu'on pouvait mais ce n'est pas passé« , a t-il indiqué.

