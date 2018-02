Angola: Le Bureau Politique du MPLA prêt à relever les défis dans l'Education et l'Enseignement

Luanda — L'éducation et l'enseignement sont des défis prioritaires à relever dans le secteur social, ce qui requiert un investissement sérieux dans la formation et valorisation du capital humain, selon le MPLA, estimant que telle était la voie à suivre pour améliorer le pays, en ce qui concerne les indicateurs de développement humain et économique.

C'est ce qu'indique un Communiqué du Bureau Politique du MPLA, parti au pouvoir, rendu public à l'occasion du 04 février, date de la commémoration du 57ème anniversaire du déclenchement de la Lutte Armée contre le colonialiste portugais en Angola.

Citant un extrait du discours du Président de la République, João Lourenço, prononcé le 01 février dernier à Moçâmedes, province de Namibe, ayant marqué l'ouverture officielle de la rentrée scolaire 2018, le Bureau Politique ajoute que "C'est à l'Ecole que l'on acquiert les valeurs de la citoyenneté, et que l'on apprend à vivre dans la différence, à respecter l'opinion d'autrui, et à gagner la conscience sur la nécessité de travailler ensemble, pour le bien commun".

Le communiqué souligne que le développement intégral de l'homme angolais et l'amélioration des conditions de vie des citoyens seront toujours les principaux objectifs de la lutte du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, raison pour laquelle le parti continuera à promouvoir l'élévation du niveau de progrès social dans le pays, augmentant l'espérance de vie dès la naissance, et améliorant, constamment, le bien-être et le bonheur de toutes les familles.

Les Angolais doivent être fiers du parcours effectué jusqu'ici, des conquêtes obtenues, et il faut qu'ils continuent à croire en leur pays, où qu'ils soient, pour l'agrandissement de la Nation, harmonisant les intérêts individuels aux avantages collectifs, tout en valorisant la Patrie bien aimée, ajoute le Bureau Politique du MPLA.

Au moment où les Angolais rendent gloire éternelle aux héros de la patrie, le MPLA réaffirme son option d'un modèle de développement durable en Angola, visant à créer une société juste, équitable et culturellement développée, où la famine et la pauvreté seraient éradiquées, et ayant comme base d'égalité les opportunités pour tous les citoyens.

57 années passées depuis la date du 04 février 1961, le MPLA se souvient encore du rôle décisif joué par ces compatriotes là, qui, à travers leur acte de courage hors pair, la voix du peuple angolais a retenti dans les quatre coins du monde, faisant amoindrir la tyrannie qui serait vaincue après 14 années de lutte acharnée de libération nationale, poursuit le Bureau Politique.

Pour le MPLA, le nouveau contexte de développement socio-économique de l'Angola, la consolidation de la paix, le renforcement de la démocratie, et la préservation de l'unité nationale et de la cohésion sociale constituent le pilier central de ses engagements nationaux, car sans lui "nous n'aurions pas eu des résultats utiles à la liberté, solidarité et au bien-être pour tous".

Enfin, le communiqué souligne qu'à l'occasion de la célébration, ce dimanche 04 février 2018, du 57ème anniversaire du déclenchement de la Lutte Armée de Libération Nationale, le Bureau Politique du MPLA tend son bras patriotique à toutes les Forces vives de la Nation, spécialement aux survivants de la geste glorieuse qui a conduit l'Angola à l'indépendance, le 11 Novembre 1975, brisant ainsi le joug colonial portugais.