Afrique de l'Ouest: La Cédéao au chevet de la Guinée-Bissau

Les chefs de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de l'Union africaine (UA) ont fait part samedi de leur… Plus »

Dés son retour lundi du sommet de l'Union africaine, José Mario Vaz a annoncé la nomination du nouveau Premier ministre, comme l'avaient exigé les chefs d'états et de gouvernement de la Cédéao. "Je pense que oui. Les chefs d'état de la Cédéao peuvent participer à trouver la solution et je dirais même à l'imposer. La majorité du parti, donc, le parti officiel ne soutient plus le président José Mario Vaz. Ils sont en train surement de négocier avec l'actuel président, pour voir en fait, s'il accepte ou non de revenir sur sa décision de nommer comme Premier ministre, quelqu'un d'autre en fait", a expliqué Eduardo-Datcha Ribeiro, qui est aussi spécialiste de la Guinée-Bissau.

Le président du Togo, Faure Gnassingbé, et son homologue José Mario Vaz de la Guinée-Bissau étaient ce vendredi à Conakry. La crise et le blocage politique en Guinée-Bissau sont au menu de cette visite.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

