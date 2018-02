Angola: Macon dessert de nouveau le trajet Saurimo/Luanda et vice-versa

Saurimo (Angola) — La société de Transport routier "Macon", qui a cessé, depuis le 23 janvier 2018, de desservir le trajet Saurimo/Luanda et vice-versa, à cause de la détérioration de la Nationale nº230, est revenue sur sa décision, et le premier Autocar à destination du chef-lieu de la province de Lunda Sul devrait partir de la capitale angolaise dans les prochaines 36 heures.

Malgré la dégradation des voies de communication, Macon a cédé quand même aux lamentations d'un public nombreux, et a repris ses services sur le parcours en question, répondant ainsi aux besoins des citoyens qui emploient ce moyen de transport, a annoncé vendredi à la presse, à partir de Saurimo, le Représentant local de cette société, Germano Saginde.

La société Macon a mis à la disposition de passagers 10 grands véhicules automobiles, qui effectueront le trajet Dundo/Saurimo/Luanda, a-t-il précisé, expliquant que 20 autocars ont été endommagés sur ce parcours, et que la maintenance coûtait beaucoup d'argent à l'entreprise.

Plus de 600 kilomètres séparent la capitale du pays de Dundo et de Saurimo, principales villes des provinces diamantifères de Lunda Norte et de Lunda Sul, situées respectivement au nord-est et à l'est de l'Angola.