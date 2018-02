Afrique: Trois milliards de dollars pour l'éducation dans le monde

Le projet vise à reconstruire une vingtaine de collèges et les équiper en matériels techniques. L'objectif est d'améliorer le cadre et la qualité de l'enseignement public.

"C'est déjà dans la politique de l'Etat du Sénégal de contrôler l'argent public et de veiller également à son utilisation efficiente. C'est du point de vue de la politique globale quant à l'assainissement des finances publiques et l'intégrité dans la gestion", explique Pape Sène, le directeur du Projet d'appui au développement de l'enseignement moyen.

En 2017, plus de quatre cent millions de francs CFA ont été détournés dans une université publique sénégalaise. L'Etat a mis en place des mécanismes de contrôle pour plus de transparence.

Le Sénégal consacre près d'un quart de son budget annuel à l'éducation. En 2018, le budget du ministère de l'éducation s'élève à plus 413 milliards de francs CFA. Soit six pour cent du produit intérieur brut.

La réunion vise à lever 3,1 milliards de dollars, d'ici à 2020, pour aider plus de 60 pays en développement à financer leurs programmes d'éducation, afin de réduire le nombre d'enfants non scolarisés, estimé à 264 millions.

