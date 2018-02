Mali: Nouvelle mine d'or de Fekola - Plus de 540 milliards FCFA seront versés au Trésor public

Cette annonce a été faite le ministre des Mines et du Pétrole, qui intervenait lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle mine d'or de Fekola. Professeur Tiémoko Sangaré fait savoir que cette exploitation aurifère permettra de consolider la position du Mali comme 3ème producteur d'or en Afrique après l'Afrique du Sud et le Ghana.

Pour confirmer la bonne santé du secteur minier malien malgré les contraintes, le chef du département des Mines a annoncé l'inauguration de trois nouvelles mines d'or dans le courant du premier trimestre 2018.

Il ressort que l'exploitation de cette mine d'or devrait améliorer la situation du secteur minier malien. Pour rappel, Pr Tiémoko Sangaré a déploré la situation du secteur minier lors des journées minières et pétrolière tenues en novembre dernier. Ces journées se sont tenues dans un contexte de reprise timide pour le secteur des mines après la crise de 2012 et la chute du prix de l'or.

Avec cette nouvelle mine d'or, le ministre des Mines et du Pétrole annonce que 540 milliards de francs CFA seront injectés dans l'économie malienne. Il a aussi exprimé sa satisfaction pour l'engagement de la nouvelle mine à protéger l'environnement et respecter les principes de gestion des produits nuisibles et de relocalisation du village de Fadougou.

Au-delà de cet apport financier, il a salué les projets de développement local initiés par la direction générale de la compagnie B2Gold. Cela s'observe à travers la réalisation, entre autres, des périmètres maraichers, des salles de classe, d'un centre d'alphabétisation, d'un centre de santé, de forages.

Aussi, le Maire de Kéniéba, Moussa Camara s'est réjoui de la prise en compte des préoccupations communautaires. Pour lui, il revient à eux (riverains) de saisir les nombreuses opportunités qu'offre cette mine notamment en termes d'emplois directs, indirects et de soutien: postes techniques et semi-techniques, postes qualifiés, logement, ateliers, restauration, pisciculture, maraîchage, etc.