Cote d'Ivoire: Miss Côte d'Ivoire 2018 - Daoukro ouvre les présélections le 10 février

Des échanges de vœux du Nouvel an à valeur d'orientation de son département…

« Au moment où nous procédons au lancement de l'édition 2018 de ce concours, je voudrais dire merci et surtout saluer les organisateurs de ce concours qui permet de célébrer la fraternité et créer une chaîne de solidarité. C'est le lieu de lancer un appel aux élus locaux afin qu'ils apportent leur soutien à cette manifestation qui, de mon point de vue, participe à la valorisation de l'image de la Côte d'Ivoire », a exhorté le ministre siandou Fofana, à cette rencontre qui a enregistré la présence de Jean-Marie Somé, directeur général de Côte d'Ivoire tourisme, ainsi que plusieurs personnalités du monde de la mode.

Quant aux conditions de participations, pas grand-chose ne change. L'âge requis est de 18 ans minimum et 25 ans non révolus. Le Comici qui avait accepté l'année dernière d'inscrire des candidates mesurant 1,67m est revenu sur sa décision initiale de 1,68 m, taille minimum et les candidates plancheront cette année sur le thème de l'immigration clandestine pour sensibiliser les populations à ce fléau.

