Des échanges de vœux du Nouvel an à valeur d'orientation de son département… Plus »

A ses pairs cadres locaux, Abou Fadiga, a demandé de mettre fin aux querelles inutiles et à se mettre résolument au travail afin de contribuer au bien-être des populations et partant, au développement de la région du Bafing. « Mettons-nous au travail car l'avenir de Touba, c'est avec les travailleurs. Nous n'avons pas besoin de bruits », a-t-il conclu son propos.

Au demeurant, a-t-il précisé que pour l'heure, dans le cadre des prochaines échéances électorales, des candidatures en dehors du Rhdp, ne sont pas à envisager. Faire autrement, a expliqué Abou Fadiga, c'est prendre le risque de faire voler en éclat les nombreux acquis obtenus et consolidés au cours des six dernières années par la coalition au pouvoir. Pis, selon lui, cela présage d'un chaos certain pour notre pays. « Pour les prochaines élections locales, si nous n'allons pas en Rhdp, c'est la guerre en Côte-d'Ivoire », a-t-il averti.

Les militants et sympathisants du Pdci-Rda, venus des quatre coins du département de Touba, ont répondu massivement à l'appel de leur délégué, Abou Fadiga. C'était, le samedi 3 février 2018 à la faveur de la cérémonie d'échanges des vœux du nouvel an, dans l'enceinte du complexe hôtelier en construction à l'entrée sud de la ville de Touba, propriété du délégué départemental.

