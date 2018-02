Cameroun: La crise anglophone s'aggrave au pays

A en croire des informations dignes de foi, rien ne va plus dans les rangs de l'armée camerounaise au fur et a… Plus »

Plus de 33.000 personnes, dont des agriculteurs et des fonctionnaires, ont trouvé refuge ces quatre derniers mois dans l'Etat nigérian de Cross River, selon l'Agence locale de gestion des urgences.

Les séparatistes semblent plus offensifs depuis l'arrestation au Nigeria, le 5 janvier dernier, de leur leader Sisuku Julius Ayuk Tabe et 46 autres personnes. Une arrestation suivie par leur extradition au Cameroun cette semaine.

Pour lui, "le bas peuple est en train de souffrir. Par exemple, on dit qu'il faut boycotter les écoles. Mais on va créer une génération d'illettrés. Ce n'est pas normal. On dit qu'il faut qu'il y ait des villes mortes. Mais les mamans qui vendent les légumes là, les légumes ne peuvent être conservé pendant longtemps."

"Lorsque les autres ont décidé de faire ce qu'ils ont fait là, vraiment, ça me fait mal au cœur. A cause de ces actes, beaucoup de gens ont perdu la vie", a réagi maître Achu Ngu Tabe Julius, avocat anglophone depuis 30 ans au barreau du Cameroun.

Les deux soldats, un homme et une femme, sont morts peu de temps après à l'hôpital, ainsi qu'un civil touché par balle dans la ville de Santa et un militaire abattu à Bamenda par des individus circulant à moto.

25 militaires ont été tués en trois mois. Et plus de 33.000 réfugiés ont fui vers le Nigeria, la répression de l'armée dans les deux régions anglophones. La crise anglophone prend une ampleur inquiétante au Cameroun.

