Bruno Tshibala ne veut nullement se perdre en conjecture. Voyant les élections venir à grand pas notamment, avec le vote de la loi de Finances 2018 ; la promulgation de la loi électorale ; la clôture, depuis le 31 janvier dernier, des opérations de révision du fichier électoral et, très bientôt, le vote de la loi portant répartition des sièges, Bruno Tshibala Nzenzhe, devenu depuis la tenue de son dernier Congrès, l'Autorité Morale de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social vient de prendre quatre décisions importantes. Assurément, il tient à mettre au front la fille aînée de l'opposition, plus particulièrement, face aux enjeux électoraux qui s'annoncent.

Il s'agit de décisions numéros 003, 004, 005, et 006. Elles portent respectivement, nomination du Secrétaire Général du parti ; des Secrétaires Généraux adjoints, quatre au total ; du Directeur du Cabinet du Président de l'Udps et, enfin, du trésorier et de la trésorière adjointe du parti. Les nominés, il convient de le souligner, sont des vertébrés qui, plus est, ont rejoint le parti dans les années 1990, soit pendant la période mouvementée de la Conférence nationale souveraine, CNS. Presque tous n'ont jamais été nulle part ailleurs qu'à l'Udps. C'est donc, des hommes d'expérience qui ne vont pas tâtonner. D'autant plus que certains ont évolué au Secrétariat National du Parti où ils occupaient les mêmes fonctions sous le leadership éclairé du lider maximo, Etienne Tshisekedi, paix à son âme ! D'autres ont œuvré au Secrétariat Général aux côtés de l'Actuelle Autorité Morale du Parti qui, à l'époque, était leur préséant.

A en croire une source très proche de cette formation politique, à travers cette restructuration, Bruno Tshibala Nzenzhe se veut rassembleur, dans la mesure où des personnalités nommées viennent de tous les courants et de toutes les tendances de l'Udps qui se sont affirmés avant le retour au pays de Feu Etienne Tshisekedi, après son séjour prolongé en Belgique. Comme pour dire que l'option levée au Congrès de la 13ème rue de rassembler tous les enfants Udps est, dans son entendement, en train de se matérialiser. L'Autorité Morale et le Président Délégué passent ainsi de la parole à l'acte. Très bientôt, précise la même source, ce sera le tour du Secrétariat National de se mettre en place. Mais, qui sont les heureux promus ? Découvez-les, en lisant, ci-après, en fac-similés, les décisions n°003, 004, 005 et 006.