Congo-Kinshasa: Coiffure - Carmella Bombele inaugure le nouveau Salon mixte VIP "ASHLEY"

Samedi 3 février 2018, dans la soirée, Carmella Bombele a organisé une soirée inaugurale de son salon mixte VIP à l'enseigne «ASHLEY, au croisement des Avenues Huileries et Isangi au n°166 dans la Commune de Kinshasa.

Aux côtés du coiffeur professionnel Minou Race d'Or Lomenga, beaucoup de personnes ont répondu présent à l'invitation de la promotrice de ce nouveau salon de coiffure spécialisé aussi en pédicure et manucure, soins de visage homme et femme.

Après des travaux de rénovation du salon qui répond aux normes et attentes de kinois et kinoises, la promotrice de ce salon, Carmella Bombele a profité de l'occasion pour faire l'événement via une soirée d'inauguration et une opération de tresse et coiffe marketing. Pendant l'ouverture, 3 hôtesses spécialisées se sont disposées, aux couleurs du salon, pour accueillir déjà ses premiers clients.

Meilleure salon, estiment les clients

Ce salon de coiffure mixte VIP ASHLEY vient compléter les lacunes dans ce domaine que plusieurs ont estimé meilleur par l'accueil, la qualité de service et la variété des produits appropriés à la coiffure. Grâce au savoir-faire de l'expert en coiffure Minou Race d'Or Lomenga et à l'engagement volontariste de la promotrice, Carmella Bombele, le Salon mixte VIP tient à contribuer à la réduction des imperfections dans le domaine de la coiffure.

Le salon est ouvert tous les jours et offre un prix abordable au public. Au Salon mixte VIP ASHLEY il y a les principales prestations d'un salon classique : shampoing, coupe, tresse et couleur de base ainsi que les produits de qualité qui sont fournis pour les meilleurs soins des hommes et des femmes de classe.

Minou d'Or, l'expert en coiffure, une figure bien connu dans ce domaine, a rassuré que les clients ne seront jamais déçus. Il y a également d'autres articles notamment, des sacs pour dames.