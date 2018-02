Congo-Kinshasa: Cap décisif!

opinion

Janvier 2018 a rendu l'âme. Avant, c'était douze autres mois, en 2017, qui auront, aussi, défilé sur l'océan du temps avec, en RDC, la persistance d'une impasse centrée sur la non-organisation des élections.

Toutefois, cette année, le périple se fait dans un contexte plus différent, même si le malade Congo continue de gémir à cause de son mal. Ce que, avec l'existence du calendrier électoral et la promesse prochaine de la tenue des élections au pays, la République Démocratique du Congo est déjà à l'hôpital avec une cure en cours d'administration. Ainsi, elle est censée marcher sur un chemin tracé jusqu'à la guérison.

Hélas ! La certitude de le voir guérir ne peut être validée. Oui. Car, bien que le problème au Congo-Kinshasa c'est la respiration de la démocratie congolaise par les urnes, ces joutes là miroitées par la CENI de Nangaa peinent à faire de l'effet aux opposants radicaux ainsi que d'autres éminents membres de la Société Civile. Tous s'inscrivent, peu-à-peu, sur la voie du boycott si, évidemment, leurs exigences ne sont pas satisfaites en amont.

Elles sont, évidemment, bien connues. Non à la loi électorale dans ses volets hausse de caution, instauration du seuil et usage de la machine à voter. Plus de consensus autour du calendrier électoral. Plus de décrispation de la scène politique au nom de l'Accord de la Saint Sylvestre. Une demande qui rime avec la libération des prisonniers et le retour des exilés politiques et qu'ils soient, du moins pour les plus emblématiques, blanchis et donc éligibles ce 23 décembre. Pourtant, le tandem CENI-Pouvoir ferme, jusqu'aux dernières nouvelles, yeux et oreilles face à ces exigences. A la MP, irréversiblement, l'option et la seule est celle d'aller aux élections promises avec le slogan à mille interrogations : "ou on gagne ou on gagne". Les contradictions, autant le dire, restent donc poignantes surtout avec l'usage du langage de la rue. Entre-temps, une chose se constate : le temps n'attend pas, il file.

Comme noté en liminaire, sur les douze mois de 2018, un premier vient de s'écouler, émaillé d'affrontements MP-Opposition/Fidèles catholiques en marge des marches appelées par le Comité Laïc de Coordination. Les 11 restants revêtent, ainsi, un caractère de plus impérieux comme cap décisifs. Sur la route de ces derniers, figurent, effectivement, des opérations clefs pour l'effectivité des joutes électorales de décembre. Le 31 janvier 2018, comme promis et indiqué dans l'almanach électoral, l'enrôlement au Grand Kasaï a pris fin. D'autres rendez-vous impérieux sont en vue. Le dédoublonnage du fichier électoral, sa constitution finale, l'examen et promulgation de la loi portant répartition des sièges, ... De tous ces cap, celui de juin-juillet revêt un caractère déterminant car se posant comme quasiment le point de non retour.

En effet, c'est en juin-juillet que les candidats devront être connus à tous les niveaux. Donc, si l'Opposition radicale, jusque-là, ne souscrit pas aux élections, c'est ici que la rupture, ou les ruptures, si quelques uns changent d'avis et pas tous, seront connus. D'où, désormais, la convocation du corps électoral s'impose comme cap décisif avant les urnes le 23 décembre.