L'événement s'est déroulé dans la matinée du samedi 3 février 2018, au Jardin botanique de Kinshasa. Docteur Amy Ambatobe, ci-devant Ministre de l'Environnement et Développement Durable, a saisi cette opportunité pour dresser le bilan du parcours accompli durant l'année écoulée dans son secteur, avant de tracer les perspectives pour 2018.

Très satisfaits, agents et cadres de l'EDD ont encouragé leur Ministre pour le travail abattu, sous le leadership visionnaire du Chef de l'Etat, à travers le Gouvernement que dirige Bruno Tshibala.

Comme la tradition le veut, au début de chaque année, ou au début d'une année nouvelle, chaque Ministère ou entreprisse procède à la cérémonie d'échange de vœux. Ministre de l'Environnement et Développement Durable, le Docteur Amy Ambatobe n'a pas dérobé à la règle.

C'est ainsi qu'il a convié agents et cadres de son Ministère à honorer de leur présence ladite cérémonie programmée pour le week-end passé. La salle du Jardin Botanique de Kinshasa avait revêtue sa plus belle robe en ce jour grandiose, en présence des Honorables Députés nationaux, mandataires publics, du Secrétaire Général/EDD, des partenaires internationaux du Ministère de l'Environnement et Développement Durable etc. Ils ont été tous présents et attentifs, lors de la cérémonie pendant le speech d'Amy Ambatobe.

Qui, succinctement, révélait au grand jour, le bilan positif depuis qu'il a été placé à la tête de ce Ministère.

En effet, après avoir écouté religieusement les revendications des agents et cadres de son ministère, le numéro Un de l'Environnement a promis de résoudre, point par point, l'ensemble de préoccupations dont les syndicalistes lui ont fait part au niveau interne. Cependant, à l'externe, pour le bien être de la population congolaise, en général, Amy Ambatobe a indiqué que des projets sont en cours d'exécution en vue de réaliser des missions qui auront tendances à améliorer l'Environnement des congolais en vue du Développement Durable de la RDC. D'ailleurs, en parlant des réalisations de 2017, le Ministre n'a, en aucun cas, voulu revenir dans des plus amples détails, pour la simple raison que les agents et cadres doivent non pas regarder ce qu'ils ont réalisé comme avancées, mais surtout regarder l'avenir, les objectifs à atteindre, comme des horizons à scruter le plus.

Objectif

Au cours de l'année en cours, le Ministre Ambatobe vise le renforcement institutionnel des capacités, la protection de l'environnement, mais aussi la gestion des ressources forestières ainsi que des ressources en eau.

La conservation de la diversité biologique doit être, de même, au centre du débat et, enfin, le changement et processus REDD sont aussi au programme.

«Pour l'année 2018, mes efforts au sein du Ministère seront centrés sur le renforcement des acquis et des réalisations de 2017 ainsi que sur l'élaboration d'un nouveau plan de développement du secteur de l'environnement et du développement durable », lâche le Docteur Amy Ambatobe avec conviction. Il sied de rappeler, au passage, que l'Institut congolais pour la conservation de la nature, le fonds forestier National et l'Agence congolaise de la Nature sont également les secteurs où le Ministre promet de faire de son mieux pour améliorer le travail et la production.

Il convient de relever que agents et cadres de l'EDD ont, au cours de la cérémonie d'échange de vœux, apporté beaucoup de cadeaux en guise de remerciement pour le travail abattu sur terrain par leur Ministre en qui ils reconnaissent autant de qualités, doublées des plusieurs réalisations. «L'on reconnaît l'homme par ses œuvres», dit-on.