Congo-Kinshasa: Le musicien-acteur-écrivain Félix Wazekwa chez Freddy Kita

Le chef-d'œuvre «Les petits bonbons de la sagesse» aborde, en effet, beaucoup de sujets. Félix Wazekwa, que le Professeur Henri Mova a consacré philosophe, affirme que ses pensées sont émaillées, chaque fois, des formules proverbiales. Et, il définit son essai comme un livre écrit pour aborder les réflexions d'un auteur. Parmi les sujets traités figurent la vie, la mort, la vérité, l'amour, le succès, l'entourage, l'argent, etc. Autrement dit, la philosophie populaire ou la sagesse populaire y est véhiculée. C'est un livre de 155 pages pour toutes les classes sociales que l'auteur souhaiterait, particulièrement, voir dans les nombreuses écoles et universités de la République démocratique du Congo, ce vaste pays au cœur de l'Afrique. Avec l'appui de l'Etat congolais, pourquoi ne pas traduire ce magnifique livre dans les quatre langues nationales, à savoir : Lingala, Kikongo, Swahili et Tshiluba.

L'artiste Félix Wazekwa, alias «Monstre d'amour», a déclaré être venu voir le Vice-ministre Freddy Kita, d'abord, par respect parce qu'il estime que les membres du Gouvernement et autres dirigeants ne doivent pas aller, eux-mêmes, chercher son livre dans les librairies. Aussi, se déplace-t-il, lui-même, pour rendre accessible «Les petits bonbons de la sagesse». Cet auteur s'est dit agréablement surpris par la réaction spontanée et les belles propositions de son hôte de marque.

