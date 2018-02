Congo-Kinshasa: Après la mort d'Etienne Tshisekedi - Quelle est l'état de santé actuelle de l'Opposition congolaise ?

Au moins 23 personnes sont mortes et 12 ont été blessées gravement dans le nord-est de la… Plus »

« Personnellement, je pense que la situation est trop précaire, l'Opposition congolaise ne fait plus peur à la Majorité congolaise, l'Opposition congolaise est paralysée depuis la mort d'Etienne Tshisekedi. Le leader maximo était un leader d'opinion, aujourd'hui personne n'a cette personnalité. A lui seul, il pouvait augmenter et rabaisser le prix des marchandises aux marchés, à lui seul il pouvait prendre une décision et les autres suivaient sans recourir à la force. C'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, l'opposition n'a plus d'avenir, cette classe politique est appelée à disparaître », conclu Francisco Mbuyi.

