Congo-Kinshasa: ONG AFIA MAMA - Le 8ème rapport alternatif présenté au CEPAS

La situation de la femme demeure préoccupante en République démocratique du Congo. Sur ce, l'ONG AFIA MAMA, en collaboration avec ses partenaires, a organisé, le vendredi 2 février 2018, au Centre d'étude pour l'action sociale (CEPAS), une journée de présentation du 8ème rapport alternatif de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme (CEDEF).

Ce 8ème rapport, d'après Mme Astrid Tambwe, Coordonnatrice du groupe d'actions pour les droits de la femme, tombe à point nommé pour faire une évaluation sur ce que le gouvernement congolais a pu réaliser, en termes d'actifs, mais aussi les défis à relever par rapport au statut de la femme. Car, il est vrai que le gouvernement congolais venait de présenter son rapport auprès du Comité de la CEDEF. Ayant les informations des premières mains, c'est-à-dire, issues de la base pour ce qui est de la réalité de la vie de la femme et jeunes filles congolaises, la société civile est tenue, pour sa part, de présenter le rapport alternatif en 2019 afin d'assayer de voir dans quelle mesure le gouvernement pourra améliorer la situation de la femme. Il sied de souligner que c'est avec l'appui financier de l'ONG OSISA que l'ONG AFIA MAMA avec d'autres organisations de la société civile réunies en consortium ont pu séctionner, récolter, valider et rédiger ledit rapport alternatif. Ce rapport, clarifie Anny Modi, Directrice Exécutive de l'ONG AFIA MAMA, est un rapport pays/périodique que la société civile soumet au comité CEDEF pour accompagner le Gouvernement avec plus des données vérifiables.

Pour la big manager de l'ONG AFIA MAMA, il a été plus important de se mettre en synergie, qu'il y ait beaucoup plus d'organisations qui travaillent dans la collecte des données, dans le suivi de la mise en œuvre des observations du Comité de la CEDEF pour arriver à produire un rapport qui soit inclusif, en lieu et place d'élaborer beaucoup de rapports des mêmes thématiques pour la RDC seule. Aussi, pour faciliter aux partenaires techniques et financiers d'orienter leurs aides aux thématiques. Avec ce 8ème rapport, les ONGs AFIA MAMA, RIEN SANS LES FEMMES, GADEF, ONU-FEMMES et d'autres structures de la société civile ont fait un travail de titan, dans le seul souci de faire de la promotion et la protection de défense des droits des femmes une priorité.

Poinst saillants du rapport

Au fond, le 8ème rapport a traité notamment des questions portant sur la politique ; éducation ; femme rurale ; stéréotypes et pratiques dangereuses à l'égard de la femme, et la traite des êtres humains à des fins des prostitutions.

"Nous savons très bien que la RDC a fait quand même des avancées sur le plan normatif, mais le grand problème se pose au niveau de la mise en application des lois et mesures qui ont été prises. Aussi, il y a des insuffisances dans les mesures telles que la prise en compte des violences dommestiques ou violences basées sur le genre. On a mis l'accent sur les violences sexuelles. Bien qu'il y a aussi des mesures d'accompagnement par rapport à cela, mais les violences demeurent. Nous avons également parlé de la sous-représentativité de la femme dans la sphère de prise des décisions, mais aussi, la femme rurale n'est pas totallement intégrée dans le programme de développement. Cela par rapport à son autonomisation et accès aux ressources qui demeurent vraiment insuffisant. Et, nous comptons faire ce plaidoyer au niveau du comité de la CEDEF pour qu'il formule des recommandations à la RDC qui s'est engagée à travers la ratification à la CEDEF", a souligné Mme Astrid Tambwe.

D'où, il est recommandé de rendre contraignante la prise en compte de la parité dans la loi électorale en reformulant l'article 13 alinéa 4 de la Constitution. Faute de quoi, avec la non-prise en compte de la parité, les listes devront être irrecevables. Ainsi, accroître les moyens techniques et financiers alloués aux ONG et institutions publiques qui facilitent l'accès des femmes à la justice ainsi qu'au mécanisme national de promotion de la femme au niveau national et local.

Femme rurale

En milieu rural, les femmes se retrouvent dans le secteur primaire mal structuré et ne générant pas de revenus suffisants pour couvrir les besoins vitaux.

80% de ménages en RDC doivent leur survie aux femmes par le fait qu'elles se retrouvent en grand nombre dans le circuit informel et demeurent confrontées à des difficultés énormes notamment : l'accès limité aux ressources financières, à la terre, aux équipements ainsi que les tracasseries administratives et policières.

En outre, les femmes restent faiblement impliquées dans les politiques et programmes de développement ainsi que dans la prise des décisions au niveau communautaire. Le faible accès aux services sociaux de base accentue la vulnérabilité de la femme en milieu rural.

Par contre, l'Etat congolais devra promouvoir les crédits agricoles à des taux réduits en faveur des femmes rurales ; organiser les groupes d'entraide et les coopératives en vue d'encourager l'opportunité économique égale pour les femmes dans le secteur économique formel et informel en milieu rural ; faciliter le mécanisme d'accès des femmes aux services sociaux de base et aussi leur implication dans les politiques et programmes de développement intégré.

Stéréotypes

La persistance des stéréotypes et préjugée en RDC est due à l'existence des certaines habitudes culturelles discriminatoires vis-à-vis de la femme qui est souvent soumise aux pratiques: mariage précoce, privation des ressources, violences psychologiques ou émotionnelles, violences physiques, violences conjugales, domestique/répudiation, violence en milieu professionnelle, marginalisation et privation d'opportunité, déni d'héritage, abandon d'enfants, violences structurelles.

Par ailleurs, le gouvernement n'a toujours pas pris d'initiative pour faire disparaître les valeurs culturelles néfastes et pratiques préjudiciables à la femme.

Sur ce, l'élaboration d'une stratégie globale de lutte contre les stéréotypes et pratiques dangereuses qui discriminent la femme serait la solution à ces stéréotypes.

En ce qui concerne l'éducation, le gouvernement avait prévu la construction de 1.000 écoles par an, soit 3.000 écoles pour 3 ans, à travers le plan intérimaire de l'éducation 2013-2016, 128 écoles ont été construites et 513 en chantier. Cette situation est l'un des facteurs qui n'a pas permis l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ainsi, la gratuité de l'enseignement primaire n'est pas effective et le problème des filles se posent différemment en milieux urbains et rurales.

Franchement, beaucoup reste à faire sur la question de la Traite des êtres humains à des fins des prostitutions car, il n'existe pas des lois spécifiques, ni des stratégies pour lutter contre la traite et la prostitution forcée, et aucune étude sur l'ampleur et les causes de la traite n'a été réalisées en RDC.

Participation politique et publique

La femme congolaise demeure sous représentée dans la sphère de prise des décisions à tous les niveaux en dépit du fait que la parité est une exigence constitutionnelle, le faible taux des femmes au niveau des élections reste lié au fait que la loi ne rend pas contraignante la prise en compte de la parité. En outre, il n'y a assez des femmes qui occupent les postes de responsabilité au sein des partis politiques.

Recommandations

Renforcer le programme d'éducation civique électorale, des formations des potentielles candidates aux fonctions publiques. Bien plus, appuyer les organisations de promotions des droits des femmes dans leurs activités de plaidoyer, sensibilisation et suivi d'application des instruments juridiques protégeant la femme.

Garantie de droits l'homme et libertés fondamentales

Au fond du rapport, la société civile de la RDC souligne, sans ambages, que la situation de la femme demeure préoccupante en RDC par le nombre élevé des cas de violences et la non-prise en compte des autres formes des violences, entre autres, l'insuffisance des dispositions légales interdisant la violence au foyer. Il est également observé l'inexistence des services d'assistance et de réadaptation des victimes et insuffisance des structures relatives aux soutiens médicaux et psychologiques ; non insertion du viol conjugal comme infraction ou comme circonstance aggravante dans la loi pénale.

Voilà pourquoi, il est nécessaire, selon ses ONGs, d'actualiser la stratégie nationale de lutte contre les violences sexistes et insérer les viols conjugaux dans la loi pénale comme infraction à part entière ; intensifier les poursuites contre les auteurs des violences sexistes et assurer le suivi dans les exécutions des décisions judiciaires et permettre aux parties civiles indigentes d'avoir un avocat sans frais.

Accélérer la mise en place des services d'assistance, de réadaptation, psycho-sociale et médicale et d'insertion sociale pour permettre d'obtenir réparation.