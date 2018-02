Congo-Kinshasa: Vibrant hommage - Freddy Kita - «Etienne Tshisekedi n'est pas mort !»

interview

Une dispersion sans pareille a été observée lors de la commémoration de l'an I du décès, à Bruxelles, d'Etienne Tshisekediwa Mulumba, l'Opposant historique congolais.

Ce jeudi 1er février 2018, le Premier Ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe, et les siens se sont retrouvés en la Cathédrale Notre Dame de Fatima, le tandem Félix Tshilombo Tshisekedi - Pierre Lumbi et les autres membres du Rassop/Limete étaient à la Cathédrale Notre Dame du Congo, Valentin Mubake à Notre Dame d'Afrique à Lemba et, le lendemain, Joseph Olenghankoy, Président du CNSA, et son groupe du Rassemblement aile Kasa-Vubu, ont prié pour le repos de l'âme de «Ya Tshitshi» en la Cathédrale Notre Dame du Congo. Quatre messes de requiem à travers la Ville-Province de Kinshasa ! Alors qui sont les vrais héritiers de Tshisekedi ou du «tshisekedisme» ?

Ici, Freddy Kita Bukusu, Vice-ministre à la Coopération Internationale et un des signataires de l'Acte d'engagement de Genval, veut tirer au clair ce mélimélo, cette pagaille politique. «Le Rassemblement est un et indivisible.», a-t-il martelé. Jusqu'à preuve du contraire, Bruno Tshibala demeure le modérateur, le Porte-parole officiel et attitré du Rassemblement, et Joseph Olenghankoy, Président du Conseil de Sages de cette méga plate-forme. Il y a lieu de lire attentivement l'interview de ce disciple de Tshisekedi et membre du Gouvernement Tshibala qui promet le rapatriement de ce Baobab dans un avenir proche.

Entretien

Ce 1er février 2018, cela fait exactement une année, jour pour jour, qu'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, alias le Sphinx de Limete, a rendu l'âme à Bruxelles au Royaume de Belgique. Quelle signification revêt cette commémoration pour Freddy Kita Bukusu, un des dix Sages du Rassemblement made in Genval ?

Pour moi, Freddy Kita Bukusu, le Baobab Etienne Tshisekedi wa Mulumba n'est pas mort, il est toujours vivant. Et son esprit nous accompagne partout où nous allons. N'oubliez pas que le «tshisekedisme» est une école, une idéologie, un état d'âme. Aujourd'hui, il y a des «Tshisekedi» partout. Et moi, je suis parmi ceux-là qui militent pour que l'œuvre qu'il nous a laissée, c'est-à-dire, le Rassemblement, puisse se pérenniser. Comme vous le savez, l'homme propose, Dieu dispose. Nous tous, on ne s'attendait pas à cette disparition brutale de notre pionnier et père de la démocratie, Etienne Tshisekedi.

Mais, la mort est un canal, un passage obligé, où nous passons, tous, pour voir notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le premier anniversaire de son départ, de sa mort physique. Mais, Tshisekedi est là parmi nous. Je crois que le peuple congolais se souviendra toujours de lui par rapport à sa lutte pour la démocratie et l'Etat de droit. Et puis, ce qu'il nous a légué comme héritage : l'Accord de la Saint Sylvestre qui a fait en sorte que le pays ne puisse pas exploser. C'est Tshisekedi qui nous a envoyé au Centre Interdiocésain dialoguer, sous les bons offices des évêques catholiques, et c'est lui qui a insisté pour qu'il y ait cet Accord global et inclusif dit de la Saint Sylvestre. Il est là parmi nous et nous ne l'oublierons jamais.

Tshisekedi parti, le Rassemblement se retrouve aujourd'hui, comme un monstre à quatre têtes. Comment l'expliquez-vous ?

Je vous parle en tant que l'un des dix Sages qui ont apposé leurs signatures à Genval au Royaume de Belgique pour que le Rassemblement puisse voir le jour. Etienne Tshisekedi et Charles Mwando Nsimba partis, nous sommes restés au nombre de huit Sages. Ce qui est dommage, aujourd'hui, c'est de constater qu'il y a des gens qui n'ont ni qualité, ni titre, s'autoproclamer membres du Conseil de Sages. Nous sommes en démocratie mais cela ne veut pas dire que certaines personnes peuvent se prévaloir de cette qualité. Le Rassemblement est un et indivisible.

Il n'y a qu'un seul Rassemblement dont le président du Conseil de Sages est Joseph Olenghankoy que nous, les signataires et membres du Conseil de Sages, avons choisi et élu démocratiquement. Donc, en dehors de Joseph Olenghankoy, personne ne peut dire qu'il est président du Conseil de Sages. Et puis, la présidence du Rassemblement n'existe pas au niveau de notre méga plate-forme. Relisez bien l'Acte d'engagement de Genval qui a créé le Rassemblement pour être édifié. Il n'y a pas de président du Rassemblement mais plutôt, le président du Conseil de Sages, en l'occurrence, Joseph Olenghankoy.

Le Vice-ministre à la Coopération Internationale, Freddy Kita, fait partie du Gouvernement Bruno Tshibala, un personnage qui a évolué pendant trente-six ans aux côtés du Patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Aujourd'hui, on commémore l'an I de la disparition de ce leader charismatique de l'Opposition congolaise. Comment se fait-il qu'une année après, son corps n'est toujours pas rapatrié ? Vous pouvez dire la vérité au peuple congolais par rapport à cette question qui jette un discrédit sur le pays ? Tshisekedi a-t-il déjà été inhumé en Belgique ou sa dépouille mortelle sera finalement rapatriée en RD. Congo ?

Vous avez raison de dire que son corps traîne à Bruxelles. Vous savez, nous sommes des Bantous. Quand un Baobab tombe, ce n'est pas comme un citoyen lambda. Tshisekedi, c'est un Baobab. Et vous avez, tous, suivi les tractations qu'il y a eues autour de ses obsèques. Comme vous venez de le souligner, Son Excellence Bruno Tshibala est un vieux compagnon de trente-six ans d'Etienne Tshisekedi, c'est le modérateur des travaux de Genval, c'est le Porte-parole officiel et attitré du Rassemblement que vous appelez Rassop. Le Gouvernement de M. Bruno Tshibala Nzenzhe fait tout ce qui est en son pouvoir pour que, dans les prochains jours, le corps de notre Icône, le Patriarche Etienne Tshisekedi, soit ramené à Kinshasa. C'est cela notre souhait et notre souci. C'est aussi le souci du Président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, parce qu'il veut voir tous les dignes fils qui ont servi la République, regagner leur pays et être enterrés.

En tant qu'acteur politique, quels sont les meilleurs souvenirs que Freddy Kita a eus, personnellement, à partager avec Etienne Tshisekedi, de son vivant ?

Etienne Tshisekedi, c'est une école. J'ai beaucoup appris aux côtés de ce grand homme. Je me rappelle même qu'à l'époque quand, ici, à Kinshasa, on le donnait pour mort, Freddy Kita prenait son train Paris-Bruxelles pour aller rendre visite à ce monsieur qui m'avait prodigué beaucoup de conseils. Je me souviens aussi quand on avait mis en place l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, il m'avait également prodigué des conseils pour que cette structure puisse voir le jour. Et, le 25 juillet 2015, j'avais amené mes pairs africains auprès de lui et il nous avait bien reçus. Pendant qu'ici, l'on croyait que Tshisekedi était mort. Il y a beaucoup de souvenirs et je ne saurais pas tout étaler aujourd'hui. Pour moi, Etienne Tshisekedi, c'est un papa, c'est un Professeur, c'est un grand Baobab. Je vous remercie.