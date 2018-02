Afrique: Maroc-Nigéria - Déclarations d'avant match

Jamal Sellami (entraîneur du Maroc)

« Une finale ne se joue jamais, elle se gagne. Voici le discours que j'ai tenu aux joueurs. Je leur demande plus de lucidité sur le terrain mais aussi la concentration pour essayer de profiter de la moindre erreur de l'adversaire.

Le Nigéria est une très bonne équipe capable de créer le danger à n'importe quel moment par rapport à la technique de ses joueurs et leur force physique. J'ai vu cette équipe jouer durant le tournoi et j'ai constaté que c'est une bonne équipe. Elle a montré de belles choses.

Nous allons faire le maximum pour atteindre notre objectif qui est la consécration. On veut rendre le public marocain heureux. Nous avons des joueurs qui sont capables de nous aider comme Ayoub El Kaabi qui est notre meilleur buteur. J'espère qu'on va pouvoir gagner, c'est le plus important.

Dans ce genre de match, il ne faut pas s'attendre à grand-chose sur le terrain car il y'aura beaucoup de calculs.

C'est un match qui risque de se jouer sur des détails et nous nous sommes préparés à toutes les éventualités. Avec les joueurs, on a discuté sur le match du Nigéria de 2014 lors du CHAN 2014 lorsqu'on menait 3-0 avant de perdre 4-3. ».

Nayef Aguerd(défenseur du Maroc)

« Nous comptons beaucoup sur le soutien de notre public. Il est très important de gagner cette rencontre pour décrocher ce trophée. On sait que la rencontre ne sera pas facile.

On sait ce qui nous attend. Avec beaucoup de rigueur et de volonté nous espérons gagner la rencontre. On est décidé. On a discuté entre nous et avec le coach, on ne veut en aucun cas perdre cette coupe ».

Salisu Yussuf (entraîneur du Nigéria)

« Cette finale ne sera guère facile pour nous. Nous allons affronter le pays hôte, le Maroc. Ce sera difficile car il y'aura une pression de la part du public. Les joueurs le savent et veulent créer la surprise. Nous avons quelques défections dont le gardien Ikechukwu Ezenwa.

Nous allons trouver les solutions nécessaires pour faire face à cette situation. Le Maroc est une bonne équipe, elle possède de bons joueurs et elle possède aussi le meilleur buteur du tournoi.

On sera méfiant sur le terrain pour essayer de gagner. Le football nigérian est en nette progression en ce moment. Le niveau de la Premier League ne cesse d'évoluer et c'est une bonne chose ».

Ikechukwu Ezenwa (gardien du Nigéria)

« En tant que capitaine d'équipe, j'ai demandé aux joueurs de se donner à fond pour gagner le match. C'est vraiment regrettable de rater cette rencontre, mais dommage. Je n'y peux rien faire.

Je suis blessé, j'ai quitté le terrain face au Soudan pendant le match. C'est la vie d'un footballeur. C'est dur pour moi d'être loin de mes coéquipiers. J'espère qu'on va gagner cette rencontre. On atteint la finale, maintenant il faut remporter le titre ».