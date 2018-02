Afrique du Sud: Jacob Zuma compte bien discourir devant la nation

La 24e édition d'Investing in African Mining Indaba, la conférence internationale annuelle sur… Plus »

Si c'est la cacophonie au sein de la tête du parti, ça l'est également dans la rue. Une manifestation est organisée ce lundi matin à Johannesburg, avec pas moins de trois groupes, des pro et des anti-Zuma. Une manifestation qui pourrait s'avérer tendue dans ce contexte.

Le président Jacob Zuma a rencontré l'exécutif de l'ANC dimanche 5 février. Les six principaux dirigeants du parti ont cherché à le convaincre de quitter le pouvoir. Les appels à sa démission se font de plus en plus pressants à quatre jours du discours à la nation. L'ANC devrait accentuer la pression sur Zuma aujourd'hui. Le comité de travail du parti se réunit exceptionnellement ce lundi pour discuter de la marche à suivre.

