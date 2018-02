Sénégal: Pays en voie de développement - Mobiliser plus de ressources pour briser le cycle de la pauvreté

Photo: Présidence de la République

Conférence de reconstitution des fonds pour le Partenariat mondial pour l'éducation (Gpe), le 2 février 2018 à Dakar.

Les défis de l'éducation dans les pays en voie de développement ne peuvent pas être relevés sans des ressources financières. Parmi les autres enjeux de la mobilisation, il y a la volonté de scolariser des exclus afin de les aider à sortir du cycle de pauvreté.

L'éducation est l'une des voie d'ascension sociale la plus équitable. C'est la conviction du philosophe Jean Jacques Rousseau. Il a été paraphrasé par la représentante de l'Ong Save The Children, Helle Schmidt, lors du premier panel de la 3ème conférence du Partenariat mondial pour l'éducation ouverte, hier, à Dakar.

« L'éducation est le levier pour briser le cercle de transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Nous devons fournir davantage d'efforts pour la scolarisation des enfants des réfugiés, des déplacés de conflits. La rencontre de Dakar doit marquer le point de départ d'une révolution », a plaidé Helle Schmidt.

L'éducation n'est pas un secteur social pour cette militante convaincue du retour sur investissement. « C'est le moment de changer. Lorsqu'on injecte 1 dollar dans l'éducation, nous récoltons 10 dollars », renseigne la représentante de Save The Children.

L'amélioration de la qualité de l'enseignement a été au centre des discours. La réalisation de cet objectif passe par la prise en charge du déficit d'enseignants, des sureffectifs dans des salles de classe... « L'éducation compte beaucoup d'avocats passionnés qui sont parfois éloignés des salles de classe.

Nous les enseignants, nous sommes les premiers à remarquer que les financements n'arrivent pas à l'école. Nous avons besoin de 69 millions d'enseignants », rapporte la Secrétaire générale adjointe des syndicats de l'Ouganda, Juillet Wayega.

La présidente de la Campagne mondiale pour l'éducation, Camila Crosso, dans son plaidoyer, a invité les différents partenaires, les pays, à mettre plus d'argent dans l'école pour résoudre des contraintes d'un apprentissage qui affranchira des familles, des communautés de la pauvreté.

« Nous ne devons pas réduire les financements. Nous devons penser à mettre en place une entité intergouvernementale, des règles et des réformes pour mobiliser de l'argent avec la fiscalité », recommande Camila Crosso.

La secrétaire générale de la Francophonie, Michaël Jean, a dessiné les nouveaux axes de travail, de coopération entre les Etats, les organismes et des institutions sur ces questions éducatives.

« Nous devons repartir de Dakar avec un seul mot d'ordre : investir plus et mieux pour la liberté de création, d'innovation, liberté des filles d'échapper aux mariages et aux grossesses précoces », a défendu la Secrétaire générale de la l'Organisation internationale de la Francophonie.

Le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'éducation, Koumba Boly Barry, a donné une bonne note aux progrès accomplis par l'Afrique. Beaucoup de pays ont augmenté les dépenses publiques nationales en faveur du système éducatif.

« Lorsqu'on parle d'Afrique, on ne voit que des défis et non des progrès. Or, au cours de ces dernières années, des pays africains ont beaucoup investi dans l'éducation », a constaté Koumba Boly Barry.

Pour cette dernière, le contexte d'instabilité de l'Afrique renforce la pertinence d'accroître des investissements dans une perspectives de réaliser l'éducation inclusive.