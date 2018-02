Sénégal: A Abéné, des populations bénissent un projet chinois redouté par des hôteliers

Il s'agit d'un projet de plus de six milliards de francs CFA. Il emploiera plusieurs jeunes et femmes du village", a réagi Sissi Xie, l'une des responsables du chantier.

"Nous demandons au gouvernement de faire attention et de suivre la volonté des populations d'Abéné. Cette volonté est de voir cette usine de fabrique de farine de poisson et d'huile de poisson réalisée dans notre village", a ajouté Augustin Diankène Diatta, l'un des notables du village.

Selon lui, ce projet "présente de réelles opportunités pour le village" d'Abéné, compte tenu notamment des "possibilités de création d'emplois pour les jeunes" par exemple, sans compter les projets de "construction d'une mosquée et d'une église et plusieurs autres" initiatives socio-économiques prévues par les promoteurs.

