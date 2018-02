Ile Maurice: Moto-écoles - La Ring Road sera utilisée comme circuit

Au total, 15 policiers et 24 moniteurs ont suivi 840 heures de formation à Focal Point Ltd, à Moka. Une formation assurée par des experts réunionnais et français. Les policiers ont, eux, eu 250 heures d'apprentissage supplémentaires pour devenir des examinateurs.

Autre son de cloche du côté de la RDA. On affirme que le feu vert a déjà donné pour la mise sur pied d'un circuit de moto-école sur cette route. Quatre moto-écoles seront opérationnelles à partir de la mi-février, dont Focal Point, Naga Driving School et l'une opérée par la Rose-Hill Transport. Notre source ajoute que le permis de deux opérateurs a déjà été approuvé.

Reste que selon une source proche des milieux concernés, «rien n'est encore finalisé. La RDA, la Traffic Management and Road Safety Unit et la police doivent effectuer une visite des lieux pour voir si cette route est bien appropriée pour ce genre de tests». Avant de faire valoir qu'il faut un tronçon de 100 mètres pour faire correctement les examens.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.