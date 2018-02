Tunisie: Chasser le spectre de Ben Guerdane

A la fois voraces et intransigeants, les supporters du doyen des clubs tunisiens n'ont jamais pardonné à Faouzi Benzarti ce faux pas ayant coûté l'un des objectifs visés pour le compte de la saison écoulée.

Ils lui ont gardé rancune et attendu la douloureuse élimination en Champions League face aux Egyptiens d'Al Ahly pour entamer leurs «cruelles» manœuvres à son encontre avant de le chasser du Parc «B» de la pire des manières, faisant même fi du soutien que le président du club, Hamdi Meddeb, lui a courageusement réservé. Ses loyaux services rendus à l'équipe de Bab Souika, couronnés d'un titre de champion de Tunisie et d'une Coupe arabe des clubs champions remportée haut la main à Alexandrie, n'ont pas été suffisants pour attendrir les cœurs des supporters quant à son sort qui était déjà irréversiblement scellé.

Eh bien, aujourd'hui, on n'exclut pas un bégaiement de l'histoire à Métlaoui puisque Dame Coupe a ses raisons que la logique ne connaît point. Il est vrai que l'Espérance est beaucoup plus forte que l'équipe sudiste, mais on était dans la même situation l'année dernière avec le match USBG-EST. C'est qu'avec la baisse de régime affichée par les coéquipiers de Moez Ben Chrifia et l'indécision caractérisant tous les matches de la compétition nationale où aucun duel n'est jamais gagné d'avance et où l'issue finale d'une rencontre reste toujours ouverte à tous les scénarios, tout reste possible.

Les mêmes ou presque

Sur ce point, Mondher Kbaïer est bien averti et sait à quoi s'attendre en cas de désillusion.

L'ambiance aidant à Métlaoui pourrait donner des ailes à l'équipe locale et lui procurer l'enthousiasme et le surpassement de soi susceptibles de compliquer la mission des «Sang et Or» qui sont bien loin de leur niveau des grands jours. On sent déjà que la grogne commence à monter d'un cran du côté du parc B après les deux matches nuls concédés face aux deux cendrillons l'USBG (2-2) et l'ASG (1-1). Ce qui a déjà attisé le feu de la colère.

Il est donc grand temps que les troupes de Mondher Kbaïer se rebiffent et réagissent avec force et conviction pour chasser le spectre du doute, surtout que l'entrée en matière de la Champions League est imminente. Sans oublier également le duel de la prochaine journée du championnat qui mettra aux prises l'EST et son nouveau dauphin l'ESS qui compte réduire l'écart le séparant du leader et le ramener à cinq points au lieu de huit.

C'est pourquoi l'on s'attend à ce que l'Espérance profite de son passage à Métlaoui pour passer un message de dissuasion fort éloquent à tous ceux qui espèrent un nouveau faux pas de sa part ou même une victoire sans la manière.

Aujourd'hui, la période transitoire de passage de témoin entre Benzarti et Kbaïer est, normalement, dépassée et l'on commencera dès à présent à parler de l'équipe de ce dernier.

Tout à l'heure, l'ESMétlaoui aura affaire à une formation espérantiste redoutable sur le papier, comptant au moins six joueurs internationaux qui prendront part à la phase finale de la Coupe du monde au mois de juin prochain.

En effet, avec les Ben Chrifia, Derbali, Chammam, Mechani, Dhaouadi, Coulibaly, Kom, Chaâlali, Bguir (ou Ben Htira), Jouini et Badri, aucun entraîneur n'a le droit à l'erreur... sur le plan local.