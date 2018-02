Tunisie: La tête ailleurs !

La défaite sur le terrain de Sousse est oubliée. Une qualification en coupe remonterait le moral des joueurs avant le match de la saison, la prochaine fois, face au ST. Les échos qui nous sont parvenus du lieu d'hébergement de l'équipe ne sont pas mauvais. Les joueurs reconnaissent qu'ils n'ont pas bien joué contre l'Etoile et que le premier but très précoce leur a brouillé les cartes. Ils sont décidés à se rattraper contre cette équipe divisionnaire pour faire oublier cette parenthèse et reprendre l'opération sauvetage jusqu'au bout. La formation qui sera alignée par Jeddi est chamboulée. Des changements sont prévisibles dans plusieurs postes. Le défenseur axial Chebli, blessé, ne sera pas de la partie. Il est fort possible également que Mokhtar Fall, Maâroufi, Jebali bénéficieraient de repos pour retrouver leur forme, dimanche prochain, contre le ST, à Zarzis.

