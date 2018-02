Tunisie: Ben Amor, cédé définitivement à Ahly Jeddah ?

Le capitaine de notre sélection, Aymen Balbouli, fraîchement transféré -- dans des conditions le moins que l'on puisse dire dégradantes voire humiliantes où il a entre autres été «contraint» d'abandonner vers les 150 mille dinars au profit de son désormais ex-club l'Etoile -- au club saoudien d'Al-Batin, a d'ores et déjà entamé les entraînements avec ses nouveaux coéquipiers.L'arrivée de Balbouli a constitué une véritable sensation au sein de ce club où, d'après les échos que nous avons recueillis, le recrutement de notre keeper n°1 a été conçu comme l'opération la plus importante dans l'histoire de ce club.

