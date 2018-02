Tunisie: Avec un mental de battant

Sokary et Aouadhi, comme demis pivots, Hamdouni, Ragoubi et Marzoughui comme demis offensifs et Eduwo en pointe.

L'effectif retenu par le staff technique est au complet, ce qui ne peut qu'attiser la concurrence sur les postes, avec en sus la qualification des joueurs nouvellement recrutés comme l'avant international nigérian Kingsley Eduwo, et les deux demis offensifs, Jassem Hamdouni et Mohamed Ali Ragoubi.

Les joueurs, pour leur part, sont conscients de la délicatesse de la tâche qui les attend face à leurs opposants en ce seizième tour de la coupe. Ils savent toutefois que c'est dans l'adversité qu'on se forge un moral de battant, ce que nous a confié le joueur le plus performant pour le moment, Yacine Meriah, en l'occurrence : «Il nous revient de jouer sur notre propre valeur comme nous l'avions été le 22 novembre dernier lorsque nous sommes parvenus à le battre sur son terrain pour le compte de la 11e journée du championnat. Et puis, la coupe nous intéresse beaucoup cette saison avec l'espoir de parvenir à l'amadouer», a-t-il enchaîné.

