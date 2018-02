Tunisie: L'exploit devant la bête noire ?

Parmi les fans, l'inquiétude quant à l'avenir du club parmi l'élite l'emporte.

Face à cette chute libre, on craint que certaines décisions n'arrivent tardivement d'autant plus qu'un programme corsé attend les copains de Mohamed Jemaâ Khelij : la réception du CSS, puis l'Etoile du Sahel à Sousse, avant de recevoir l'AS Gabès et de se déplacer à Bizerte.

Un mercato tel un boulet de canon

L'entraîneur Ghazi Gherairi veut apporter un sang neuf au groupe. Mercredi dernier à Ben Guerdane, il a titularisé le jeune défenseur enfant du club, Amine Lakhal, qui n'a pas démérité, et Boubakar Diarra dont on attend une plus grande concrétisation aux avant-postes. L'ancien coach du CSS, EGSG, ST... sent la pression.

De plus en plus contesté, il compte sur un retour progressif en forme de son attaquant le plus expérimenté, Imed Meniaoui, et de son feu follet, Jilani Ben Abdessalam, beaucoup moins saignant que du temps où il militait dans les rangs de l'US Ben Guerdane.

Gherairi peut avancer l'argument des erreurs arbitrales qui ont d'une façon ou d'une autre pesé dans l'issue finale du match de Ben Guerdane. Il peut également se plaindre d'un mercato d'hiver sans relief mené par le bureau de Boujelel Boujelel et arrivé tel un boulet de canon. Il faut reconnaître qu'engager le gardien Slim Rebai, Sameh Bouhajeb,Franck Eric, Larbi Dkhili, Hachem Abbès et Aboubaker Diarra, ce n'est pas cela qui va bonifier un effectif aujourd'hui en proie au doute. Forcément, dans ces conditions, bouter «out» l'Espérance Sportive de Tunis de la coupe de Tunisie tient de l'exploit. Les «Sang et Or» du Sud-Ouest veulent y croire. Toutefois, ils savent que même à leurs plus beaux jours, que ce soit sous la houlette de Chokri Khatoui ou de Mohamed Kouki, ils ont régulièrement baissé pavillon chaque fois qu'ils ont affaire au club de Bab Souika. Métlaoui n'a jamais battu l'EST en match officiel, et cet ascendant psychologique pris par les visiteurs n'est pas négligeable. Par conséquent, cet après-midi, à un horaire inédit (12h30), il faudra puiser au fond de ses énergies, serrer les coudes et sortir le grand jeu pour écarter un adversaire pourtant pas très serein actuellement.

Slimène change de direction

Aux dernières heures du mercato, l'ESM a vu son défenseur central Houssem Slimène signer un contrat en faveur d'Al Hajr (D2 saoudienne) qui est entraîné par l'ancien joueur du Club Africain, Lotfi Sellimi.

Formation probable : Souissi-Mezni, Lakhal, H. Abbès, Ben Salem- Mhamedi, Khélij, Maâouani, Baccouche-Méniaoui, Lahkimi.