Cote d'Ivoire: Le ministre Bruno Koné annonce la tenue d'un séminaire pour sauver la presse

Une rencontre conviviale pour des échanges fructueux. Le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, Bruno Koné a reçu, mercredi dernier, en audience à son cabinet perché au 23ème étage de l'immeuble Postel 2001, au Plateau, une délégation du bureau exécutif du Gepci (Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire), conduite par son président Patrice Yao.

Il s'agissait, pour les patrons de presse, de lui présenter certes le nouveau bureau du Gepci, mais aussi leurs projets ainsi que leurs préoccupations. « Nous avons décidé de mettre en place un portail pour les éditeurs de presse. Il nous permettra de régler le problème de la mévente de nos journaux », a indiqué Patrice Yao.

Ensuite, il a annoncé au ministre Koné Bruno la volonté des patrons de s'occuper eux-mêmes de la distribution de leurs journaux, à travers la mise en place d'un réseau. Une décision qui s'explique par la situation difficile d'Edipresse, en quasi-faillite.

« Selon des études, elle ne couvre que 40% du territoire. Les chiffres qu'Edipresse nous donne sont à vérifier. Nous sommes conscients qu'il faut améliorer le contenu de nos journaux, mais nous avons constaté que la distribution fait défaut.

Le journal n'est pas là où il doit être», a expliqué Patrice Yao. Troisième sujet abordé par le président du Gepci : l'aide à la subvention de l'impression des journaux.

«Nous souhaitons qu'elle soit pérenne. Nous avons entendu la réponse du président de la République (qui a demandé l'application de la loi de 2007), mais nous voulons échanger sur les conditions d'application de cette aide à la subvention», a plaidé Patrice Yao.

De son côté, le ministre Bruno Koné a reconnu que les difficultés de la presse sont assez complexes. «Nous ne prétendons pas avoir de solution. C'est pourquoi, nous allons organiser un séminaire sur la situation de la presse. C'est toute la chaîne de valeurs qui a des problèmes.

Il faut travailler sur l'ensemble du secteur», a-t-il affirmé. Toutefois, il a égrené quelques causes de la mévente des journaux entre autres l'impact du numérique ; le nombre pléthorique de titres (70 publications dont 20 quotidiens) sur un segment de marché assez réduit ; la politisation excessive du contenu qui cloisonne le marché. « Le clivage est tel qu'on lit un ou deux journaux et on ne lit pas les autres», a noté le ministre Bruno Koné.

S'agissant de l'aide à la subvention, il a estimé que depuis 8 ans, les conditions ne sont pas respectées. «Tout le monde bénéficie du soutien de l'Etat, mais on voit que ça n'aide pas. Tout cela montre la limite du soutien. Sans la remettre en cause, comment peut-on réfléchir à la rendre efficace. Dans sa forme actuelle, avec le soutien, on va dans le mur.

Il faut sérieusement regarder le nombre de quotidiens qu'il y a », a ajouté le ministre Bruno Koné. Quant à la distribution des journaux, il a dit être réservé sur la capacité d'un opérateur privé à assurer cette mission.

«En prenant la situation actuelle du pays, ce n'est pas possible que le journal arrive à Bouna ou Korhogo le matin. Je vous invite à revoir la question et à ne pas négliger un aspect au détriment d'un autre», a conseillé M. Koné.

Non sans saluer l'initiative du Gepci de mettre sur pied son portail. Séance tenante, il a donné son accord pour être le parrain de la céré- monie de lancement de ce portail prévu le 13 février prochain, tout en y confirmant sa présence.

Au cours des échanges, les patrons de presse ont dénoncé le retard dans le paiement de leurs chèques par Edipresse. « On a compris vos problèmes. L'Etat va regarder tout et nous allons voir l'application de la loi de 2007 », a conclu le ministre Bruno Koné.