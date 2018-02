Tunisie: Entrée en lice des ténors !

Ainsi, l'ASG recevra le SRS, un club capable de faire vaciller les meilleurs quand il joue sur sa vraie valeur. La Zliza, à son tour, fonde de grands espoirs sur la Coupe pour se donner un bol d'air.

Du côté de Tebourba, le Stade Tunisien affrontera une JST qui fait figure de cendrillon de cette compétition. Là aussi, tout pronostic est interdit sachant que Dame Coupe est souvent capricieuse !

A Kairouan, ce sera jour de derby entre l'AS Sebikha et la JS Kairounaise. Englués dans des soucis d'ordre financier et à la peine en championnat depuis peu, les Aghlabides comptent se relancer par l'intermédiaire de la Coupe de Tunisie. Prudence tout de même. Sebikha aura à cœur de jouer les trouble-fêtes et de déjouer les pronostics.

Le CAB, l'USM, l'ESZ et la Stayda à l'épreuve

Du côté de Moknine, l'ESZ sera soumise à rude épreuve en affrontant le SCM. Dans le dur en championnat, Zarzis doit forcément retrouver de l'ambition sans tarder. Renouer avec la victoire et passer au tour suivant permettraient, à n'en point douter, de rebondir pour des Zarzissiens en proie au doute depuis peu.

Même scénario du côté d'El Aloui où l'ESA reçoit la Stayda.

Le Stade Gabésien semble en mesure de passer quoique rien ne soit garanti. Idem à Tozeur où la Palme locale croisera le fer avec le CAB, un gros morceau qui compte se refaire une santé à travers la Coupe de Tunisie. L'USM, à son tour, se déplacera à Akouda où le CSA l'attend de pied ferme. Pour les Bleus, il s'agit de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

Chapitre duels serrés, l'UST affronte Redeyef, l'ESHS reçoit le COT et Rejich croisera le fer avec le CS Chebba. Là, ce sera du 50/50 quoique rien ne soit écrit d'avance.

Pas que de la résistance !

Autres outsiders aux dents longues, Menzel Horr, Chebika et Alia Sport comptent sur les venues respectives du COM, du CA et de l'ESS pour frapper un grand coup ! Ce sera, à n'en point douter, une journée historique pour des divisionnaires qui veulent écrire l'histoire et c'est légitime. Médenine, l'Etoile Sportive du Sahel et le détenteur Clubiste Africain sont prévenus. Les cendrillons citées ci-haut ne feront pas que de la résistance !